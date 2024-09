5G w białej puszce fioletowego operatora. Dwa nowe routery w Play

Play ogłosił wprowadzenie do oferty dwóch nowych routerów 5G przeznaczonych do zastosowań stacjonarnych. Wyglądają podobnie, ale różnią się szczegółami.

Dwa nowe routery z 5G w Play

Fioletowi rozszerzają wachlarz możliwości, jeśli chodzi o sprzęty dostępne dla klientów, którzy chcieliby korzystać z 5G na wielu urządzeniach w domu. Właśnie to oferują nowe routery, które trafiły na listę urządzeń z dostępem do sieci nowej generacji.

Router 5G CPE 5s

Model ten obsługuje zarówno 5G, jak i LTE z maksymalną prędkością pobierania danych 3,6 Gb/s i wysyłania do 500 Mb/s. Podłączone urządzenia (których może być nawet 128) mogą korzystać z szybkiego Wi-Fi 6 i przełączać się pomiędzy częstotliwościami pracy 2,4 GHz oraz 5 GHz. Maksymalna przepustowość transmisji danych w sieci to 2402 Mb/s.

Biała skrzynka może korzystać z Wi-Fi Mesh, co oznacza, że w jeden system łatwo połączymy kolejne routery, by pokryć zasięgiem sieci wszystkie pomieszczenia w domu (co ma znaczenie w budynkach wielokondygnacyjnych). Całością można zarządzać za pomocą apki Huawei AI Life.

Router 5G CPE 5s (źródło: Play)

Sprzęt wyposażono w port LAN/WAN GE (RJ45), port telefoniczny RJ11 i oczywiście gniazdo na karty nano-SIM. Urządzenie dostępne jest w ofercie Play od 499 złotych.

Router TP-Link NX220v

Drugi z routerów również pracuje w standardzie Wi-Fi 6. Może jednak pobierać dane przez sieć komórkową z prędkością nawet do 4,67 Gb/s. TP-Link NX220v zyskał również trzy gigabitowe porty Ethernet, co może być kluczowe dla osób chcących podłączyć do internetu komputer (i inne sprzęty RTV lub smart home) za pomocą zwykłego kabla Ethernet.

Router TP-Link NX220v (źródło: PLay)

Urządzenie też można łatwo łączyć z innymi w sieć EasyMesh. Transmisja Wi-Fi jest jednak wolniejsza niż w przypadku pierwszego modelu – sięga maksymalnie 1800 Mb/s w dwóch pasmach. Cena w Play zaczyna się od 499 złotych.