Sieć Otvarta upraszcza ofertę. Jest nowy cennik

Do tej pory sieć Otvarta miała bardzo bogatą i rozbudowaną ofertę. Operator zdecydował się ją mocno ograniczyć. Od teraz klienci mają do wyboru cztery abonamenty w cenach od 12,99 do 34,99 złotych miesięcznie.

Nowa oferta sieci Otvarta

Najtańszy abonament – ZNAKOMITA 5G – kosztuje 12,99 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy oraz 5 GB internetu. SMS-y i MMS-y są dodatkowo płatne. W taryfie DOSKONAŁA 5G za 17,99 złotych miesięcznie klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także 20 GB internetu.

Dla osób, które potrzebują większe pakiety internetowe, sieć Otvarta ma oferty IDEALNA 5G za 24,99 złotych miesięcznie i MEGA 5G za 34,99 złotych miesięcznie. W pierwszej operator zapewnia 50 GB internetu, zaś w drugiej już 100 GB. Ponadto w obu ofertach klienci mają do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Warto też wspomnieć, jak wygląda sytuacja z dostępem do usług w roamingu w Unii Europejskiej. Różni się ona w zależności od posiadanej oferty:

ZNAKOMITA 5G – możliwość aktywacji dwa razy w roku pakietu 500 minut rozmów wymiennych na SMS-y (opłata wynosi 0 złotych); internet jest dodatkowo płatny – 1 GB kosztuje 7 złotych,

DOSKONAŁA 5G – 1000 minut wymiennych na SMS-y do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym + 1 GB internetu miesięcznie,

IDEALNA 5G – 1000 minut wymiennych na SMS-y do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym + 3 GB internetu miesięcznie,

MEGA 5G – 1000 minut wymiennych na SMS-y do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym + 5 GB internetu miesięcznie.

Co jeszcze warto wiedzieć o abonamencie w sieci Otvarta?

Otvarta korzysta z zasięgu Plusa i zapewnia klientom dostęp do technologii 5G. W ofercie tej sieci dostępna jest również technologia eSIM, więc nie ma obowiązku korzystania z klasycznych kart SIM. Opłata za wydanie eSIM wynosi 5 złotych. Tyle samo kosztuje wymiana plastikowej karty SIM na eSIM oraz eSIM na nową eSIM. Za zmianę eSIM na klasyczną kartę SIM zapłacicie zaś już 25 złotych.

Otvarta umożliwia też korzystanie z usług HD Voice, VoLTE i Wi-Fi Calling. Umowa z tym operatorem zawierana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli podpiszecie umowę w formie elektronicznej (e-umowę), wówczas opłata aktywacyjna wyniesie 1 złoty. W przypadku umowy papierowej (pisemnej) z kolei 24 złote, za drugi numer 12 złotych, a za trzeci i każdy kolejny 1 złoty.