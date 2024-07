Gamingowy Redmagic 9S Pro+. Diod RGB brak, ale ma 24 GB RAM i dysk 16 TB

Smartfony gamingowe zwykle prezentują surową, wręcz toporną stylistykę lub starają się zaprezentować wszystkie kolory świata na jednej obudowie. Nowa Nubia Redmagic 9s Pro jest nieco bardziej stonowana, ale wciąż interesująca.

Gamingowy smartfon, który nie jest brzydki

Oczywiście – dla jednego jakieś urządzenie może być estetyczne, podczas gdy inny człowiek tego samego sprzętu nawet kijem nie tknie. W tym wypadku Nubia Redmagic 9S Pro i 9S Pro+ godzą wszystkich, bo estetyka tych modeli jest dość uniwersalna. Kolory nie krzyczą, bo raczej ich brak.

Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia)

Wersji – nazwijmy to – kolorystycznych jest trzy. Mamy opcje Dark Knight i Black Knight oraz edycję z półprzezroczystymi pleckami. Na wygląd wpływają także dodatkowe dotykowe triggery z częstotliwością próbkowania 520 Hz oraz wyróżniający się przełącznik trybów działania.

Specyfikacja, jak na potwora przystało

W środku nowej Nubii bije mocne serce wyprodukowane przez Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, czyli podkręcona wersja bazowego chipsetu, w którym to główny rdzeń procesora pracuje z częstotliwością 3,4 GHz, a taktowanie GPU zwiększono do 1 GHz.

Do tego udoskonalono system chłodzenia ICE, który teraz zawiera komorę parową (10182 mm²) i nowy żel chłodzący, który zmniejsza opór cieplny. Pojawia się także element mechaniczny: wentylator chłodzący o prędkości 22000 obr./min, który jest w stanie obniżyć temperaturę chipsetu nawet o 19,5°C.

Dzięki powyższym modyfikacjom Redmagic 9S Pro może osiągać chore wyniki w benchmarkach: w AnTuTu udało się wykręcić 2369542 punktów, co jest absolutnym top of the top wśród smartfonów z Androidem.

Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia) Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia) Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia) Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia)

Podczas gry użytkownik patrzy na płaski 6,8-calowy wyświetlacz OLED (BOE Q9+). Ciekawostka: aparat 16 Mpix znajduje się pod nim, więc nic nie zasłania nic a nic w interfejsie gry. Wyświetlacz pracuje w rozdzielczości 1116 x 2480 pikseli i odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku sięga 2000 Hz.

Łączność obejmuje szybkie Wi-Fi 7 i USB-C 3.2. Mamy także gniazdo audio jack 3,5 mm do przewodowych słuchawek. Można też korzystać z dwóch głośników z certyfikatem DTS:X Ultra.

Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia) Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia)

Wersje 9S Pro i 9S Pro+ różnią się bateriami. Pierwsza ma akumulator 6500 mAh z ładowaniem 80 W, a druga ogniwo 5500 mAh z ładowaniem 165 W. Podczas gry „na kablu” można wyłączyć ładowanie, żeby niepotrzebnie nie nagrzewać telefonu.

Obudowa gamingowych Nubii ma 8,9 mm grubości i waży 229 g. Całkiem fajne jest to, że obiektywy tylnych aparatów 50 Mpix (1/1,57” GN5, z OIS) i ultraszerokokątnego 50 Mpix (JN1) kompletnie nie wystają z obudowy. To rzadkość w dzisiejszych czasach.

Opcji pamięciowych jest sporo. Zaczynamy od 12 GB RAM i 256 GB w bazowej wersji Redmagic 9S Pro, a możemy skończyć na 24 GB RAM i 16 TB (!) pamięci wewnętrznej w Redmagic 9S Pro+. Ceny startują od 4800 juanów (~2600 złotych), a mogą lądować nawet w okolicach 7000 juanów (~3800 złotych). Jak na razie smartfony będą dostępne tylko w Chinach.