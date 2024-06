Nowy OnePlus Ace 3 Pro to pierwszy smartfon z taką baterią

Smartfony to ogólnie bardzo przewidywalny gatunek. Faktem bowiem jest, że zdecydowana większość nie jest wyjątkowa (choć mimo to nierzadko nowo debiutujące urządzenia są pod jakimś względem ciekawe). Nowy OnePlus Ace 3 Pro jednak jest wyjątkowy, ponieważ jako pierwszy na świecie został wyposażony w akumulator, wykorzystujący taką technologię.

Smartfon OnePlus Ace 3 Pro z wyjątkowym akumulatorem

Akumulator to jeden z najważniejszych elementów każdego urządzenia, ponieważ to od jego pojemności zależy czas pracy (aczkolwiek nie tylko, lecz w bardzo dużym stopniu). W modelu Ace 3 Pro producent po raz pierwszy wykorzystał Glacier Battery, czyli baterię o super dużej pojemności – aż 6100 mAh, wysokiej gęstości i relatywnie niewielkim rozmiarze.

Glacier Battery wykorzystuje nowy, samodzielnie opracowany przez producenta, bioniczny materiał krzemowo-węglowy o dużej pojemności i jest wyposażona w krzem drugiej generacji o niskiej rozszerzalności. Chińczycy podają, że zawartość krzemu wynosi 6%, a gęstość energii 736 Wh/l. Ponadto, według ich deklaracji, w porównaniu z pojemnością baterii poprzedniej generacji, przy zmniejszeniu rozmiaru, pojemność wzrosła o 22%.

Dzięki akumulatorowi o pojemności aż 6100 mAh smartfon OnePlus Ace 3 Pro ma bez żadnych wyrzeczeń działać na jednym ładowaniu dwa dni. Producent podaje też, że w trybie gotowości, w nocy, przez 8 godzin poziom naładowania nie spadnie o nawet 1% (po naładowaniu do 100%). Z kolei z włączonym trybem samolotowym, również w trybie czuwania, w ciągu 28 dni w pełni naładowana bateria straci najwyżej 1% stanu naładowania.

Akumulator można ładować przewodowo z mocą 100 W (w 15 minut do 52%, w 36 minut do 100%). Mimo to ma on zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 4 latach użytkowania. W systemie dodano też funkcję, dzięki której można sprawdzić stan baterii. Producent podaje, że użytkownik będzie mógł naładować urządzenie nawet w temperaturze -20℃.

Przy okazji warto wspomnieć, że nie tylko OnePlus wykorzystał akumulator o wysokiej gęstości, co pozwala zmieścić większą pojemność (wyrażoną w mAh) w mniejszej (gabarytowo) baterii (aczkolwiek Glacier Battery to u niego nowość – Ace 3 Pro jest pierwszy). Podobne rozwiązanie zastosowało też m.in. Vivo w modelach S19 i S19 Pro.

Smartfon OnePlus Ace 3 Pro – specyfikacja

Glacier Battery bezapelacyjnie jest czymś, czym wyróżnia się smartfon OnePlus Ace 3 Pro, lecz nie tylko to ma do zaoferowania. Na jego wyposażeniu znajdują się również chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, do 24 GB RAM LPDDR5X, do 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0 i 6,78-calowy ekran 3D AMOLED o rozdzielczości 2780×1264 pikseli (450 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (adaptacyjnie).

Ekran osiąga też lokalną maksymalną jasność szczytową na poziomie 4500 nitów (globalna 1600 nitów), obsługuje 1,07 mld kolorów i paletę barw DCI-P3 oraz HDR10+ i Dolby Vision, a także ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 2160 Hz. W otworze w wyświetlaczu umieszczono również 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4. Front chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Na tyle smartfon OnePlus Ace 3 Pro ma trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2 i ekwiwalentem ogniskowej 16 mm oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro. Ponadto urządzenie oferuje super liniowe głośniki stereo, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, emiter podczerwieni i ekranowy czytnik linii papilarnych. Spełnia też wymagania standardu IP65.

Całość ma wysokość 163,3 mm i szerokość 75,27 mm. Grubość i waga różnią się w zależności od wersji:

srebrna (ze szklanym tyłem) ma 8,85 mm i waży 212 gramów,

zielona (z tyłem pokrytym wegańską skórą ze wzorem drzewa sosnowego) ma 8,95 mm i waży 207 gramów,

biała (z panelem tylnym pokrytym ceramiką o twardości 8,5 w skali Mohsa) ma 8,69 mm i waży 225 gramów.

Smartfon OnePlus Ace 3 Pro – cena

12/256 GB – 3199 juanów (równowartość około 1775 złotych),

16/256 GB – 3499 juanów (około 1940 złotych),

16/512 GB – 3799 juanów (około 2110 złotych),

16 GB/1 TB – 4399 juanów (około 2440 złotych).

To ceny srebrnej i zielonej wersji kolorystycznej. Biała z ceramiką jest droższa i dostępna w tylko w dwóch konfiguracjach:

16/512 GB – 3999 juanów (około 2220 złotych),

16 GB/1 TB – 4599 juanów (około 2550 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon OnePlus Ace 3 Pro trafi do sprzedaży w innych krajach.