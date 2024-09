Samsung ma dość wycieków. Wprowadził nowe zabezpieczenia

Statystyki pokazują, że ludzie kochają wycieki informacji na temat nadchodzących urządzeń. Zdecydowanie mniej entuzjastyczni wobec nich są producenci (choć nie można wykluczyć, że czasem sami w kontrolowany sposób do nich doprowadzają). Szczególnie dość zdaje się ich mieć Samsung – świadczą o tym nowe zasady obowiązujące w jego oddziałach.

Samsung wdraża nowy system ochrony przed wyciekami informacji

Koreańskie media donoszą, że w kilku oddziałach grupy Samsung wdrożone zostały nowe reguły bezpieczeństwa – przede wszystkim dla pracowników zdalnych. Bazą dla nich jest technologia rozpoznawania twarzy, wymagająca od osób uzyskujących dostęp do firmowych systemów wykonania skanu twarzy pod sześcioma (!) kątami.

Tego typu ochrona została już wdrożona w firmach Samsung Electronics, SDI i SDS, a od 2 września testowana jest także w Samsung Display. Skany wykonywać muszą osoby pracujące z domów, podróżujące służbowo czy też będące podwykonawcami.

Na tym nie koniec, bo nowy system bezpieczeństwa umożliwia także ciągły nadzór nad pracownikiem. I tak na przykład, gdy odchodzi on od komputera, to monitor zostaje automatycznie wyłączony. Do dezaktywacji ekranu dochodzi również wtedy, gdy system wykryje dodatkową osobę w zasięgu skanowania.

Pracownicy nie chcą być traktowani jak „potencjalni przestępcy”

Cały ten system został ponoć opracowany po to, by zapobiec przedpremierowemu wypływaniu informacji stanowiących tajemnice spółki. Chodzi zatem o zabezpieczenie interesów Samsunga. Tamtejszy związek zawodowy obawia się jednak, że wprowadzone środki idą za daleko, naruszają prywatność pracowników i sprawiają, że ci ostatni traktowani są jak „potencjalni przestępcy”. Jako pierwsza sprawę opisała redakcja Business Korea.

Południowokoreański gigant może jednak odparować, że został do tego niejako zmuszony, bo dotychczasowe systemy bezpieczeństwa nie zdołały zapobiec wielu ujawnieniom informacji. Rzeczywiście regularnie docierają do nas wieści na temat urządzeń jeszcze przed ich premierami, a najlepszymi dowodami na to mogą być najnowsze składane smartfony Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz zegarek Galaxy Watch Ultra. Sytuacje, w których szczegóły poznajemy przed oficjalną prezentacją, powtarzają się jednak często (i nie tylko przy okazji najgorętszych produktów).

Te dotychczas stosowane środki bezpieczeństwa to między innymi przechowywanie rejestrów użytkowania komputerów pracowniczych oraz wstawianie znaków wodnych w trakcie sesji zdalnych.