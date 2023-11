Black Week 2023 w Play – tańsze smartfony i rabat na abonament

Nie tylko sklepy nie czekają do Black Friday 2023 – operatorzy również przygotowują promocje na Black Week, poprzedzający Czarny Piątek. Wśród nich znajdują się T-Mobile oraz Play. Ten ostatni ogłosił dziś, że klienci mogą kupić wybrane smartfony w niższych cenach oraz otrzymać rabat na abonament.

Tańsze smartfony na Black Week 2023 w Play

W ramach Black Week 2023 możecie kupić u tego operatora kilka modeli smartfonów taniej o nawet 200 złotych (wysokość obniżki względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni). W puli przecenionych modeli znajdują się:

Z Black Weekowych promocji na smartfony mogą skorzystać wszyscy klienci, zarówno obecni, jak i nowi.

Rabat na abonament na Black Week 2023 w Play

W trakcie akcji promocyjnej Black Week 2023 możecie również otrzymać rabat na abonament w wysokości 20 złotych miesięcznie, jeżeli wybierzecie taryfę Play L lub Play HOMEBOX. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest jednak podpisanie umowy przez internet.

Dzięki tej promocji opłata za abonament L wyniesie 65 złotych miesięcznie, natomiast za HOMEBOX – 75 złotych co miesiąc przez 24 miesiące, bo na taki okres zawierana jest umowa. W obu ofertach zawarte są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Ponadto w taryfie Play L operator zapewnia przez 12 miesięcy internet bez limitu danych i prędkości, a następnie przez kolejny rok 240 GB miesięcznie.

W ramach abonamentu HOMEBOX otrzymacie natomiast internet bez limitu danych i prędkości na cały okres trwania umowy (w kraju; limit w roamingu w Unii Europejskiej to 16,30 GB, podobnie jak w opcji L), a do tego jeszcze dodatkową kartę SIM z pakietem 300 GB z pełną prędkością (potem włączy się lejek, tj. ograniczenie prędkości transmisji danych do 1 Mbit/s).