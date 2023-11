OPPO nowymi słuchawkami chce przekonać do siebie kawoszy

Na polskim rynku debiutują nowe słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Air 3i. Producent przygotował naprawdę nietypową promocję na start. Jakie są jej szczegóły?

Co oferują nowe słuchawki OPPO?

OPPO Enco Air 3i to najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne chińskiego producenta. Występują na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i białej. Słuchawki mogą pochwalić się niewielką wagą (po 3,7 grama każda) oraz wygodną konstrukcją, która zapewnia możliwość komfortowego korzystania z nich nawet przez dłuższy czas. Ponadto obudowa spełnia normę IPX4, co oznacza, że urządzenie jest odporne na zachlapania.

Gadżet został wyposażony w ulepszony system sterowania dotykowego. Pozwala on zatrzymać odtwarzany dźwięk, wybrać kolejny utwór, uruchomić asystenta głosowego, a także zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Za wysoką jakość odtwarzanego dźwięku i głębokie brzmienie basów zadbać ma 13,4-milimetrowy tytanowy przetwornik dynamiczny. Za bezprzewodową transmisję odpowiada moduł Bluetooth 5.3.

Enco Air3i (źródło: OPPO)

OPPO Enco Air 3i pozwalają na nieprzerwaną pracę przez 5,5 godziny. Dzięki etui ładującemu czas ten wydłuża się do nawet 35 godzin pracy na jednym ładowaniu. Na pełne naładowanie słuchawek i etui potrzebne są 2 godziny i 20 minut.

Producent chwali się, że wyposażył słuchawki w technologię „separacji w czasie rzeczywistym ludzkiego głosu i szumu tła opartą na uczeniu się AI”. Oznacza to, że szumy będą eliminowane z otoczenia, dzięki czemu użytkownicy będą dużo lepiej słyszalni przez swoich rozmówców. OPPO podkreśla, że to jedyne w swoim przedziale cenowym słuchawki, które zapewniają dodatkowe tryby dźwiękowe, takie jak wzmocnienie basów czy Clear Vocals, a także oferują funkcję dźwięku przestrzennego.

Enco Air3i (źródło: OPPO)

Nietypowa współpraca, która ma przekonać kawoszy

W związku z polską premierą słuchawek OPPO Enco Air 3i, firma nawiązała współpracę z Green Caffe Nero. Jej wynikiem jest specjalna oferta nazwana „Kawa w prezencie”. Kupując nowe słuchawki do 6 grudnia 2023 roku w wybranych salonach sieci Media Markt klienci otrzymają kupon na dowolną kawę we wspomnianej już kawiarni na terenie Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Trzeba przyznać, że to mocno nietypowy sposób do przekonania klientów do zakupu nowego urządzenia. Najczęściej producenci stawiają jednak na rabat z okazji premiery.

Warto zauważyć, że ta zaskakująca oferta obejmuje nie tylko debiutujące na polskim rynku słuchawki, ale także modele OPPO Enco Air 3 oraz OPPO Enco Air 3 Pro. Szczegółowe informacje na temat promocji znajdują się w jej regulaminie.

7 Ocena

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Air 3i dostępne są już w sprzedaży w naszym kraju w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 249 złotych.