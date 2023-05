Dwa nowe smartfony Xiaomi w Polsce! Sprawdzamy ceny i promocję na start

W Polsce dostępne są już dwa nowe smartfony Xiaomi z rodziny Redmi Note. Chodzi o modele Redmi Note 12 Pro oraz Redmi Note 12S. Jak zostały wycenione te średniopółkowce?

Smartfony poniżej 1700 złotych już w Polsce

Xiaomi stara się opanować dosłownie każdy przedział cenowy, dlatego niezależnie od tego, jaki mamy zapas gotówki, znajdziemy w naszym kraju smartfon tego producenta idealnie wpasowujący się w nasz budżet. Tym razem mamy do czynienia z urządzeniami w cenach między 1300 a 1700 złotych, które debiutowały w ubiegłym miesiącu w Chinach. Teraz trafiły do Polski.

Redmi Note 12 Pro (fot. Xiaomi)

Dwa wspomniane modele mają sporo wspólnych cech. Oba wyposażono w duże ekrany AMOLED działające w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. Identyczne są też wersje pamięciowe: w naszym kraju sprzedawane będą wersje z 8 GB LPDDR4X RAM oraz rozszerzalną pamięcią masową 256 GB.

Ich obudowy łączy odporność na zachlapania, zgodnie ze standardem IP53, oraz czytnik linii papilarnych, ulokowany na bocznej krawędzi. I tu, i tu mamy także głośniki stereo. Pojemność baterii również jest taka sama – to 5000 mAh. W obu wypadkach mamy do czynienia z Dual SIMem z Bluetooth 5.1 oraz obsługą NFC. Żaden ze smartfonów nie jest w stanie działać w sieci 5G.

Redmi Note 12S (fot. Xiaomi)

Są jednak i różnice. Najlepiej wyszczególni je poniższa tabela. Redmi Note 12 Pro ma przewagę nad tańszym modelem, głównie pod względem ekranu wyższej jakości, nowszego procesora oraz wykorzystania lepszej technologii szybkiego ładowania.

Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12S Budowa i wymiary Wymiary: 164,20 mm x 76,1 mm x 8,12 mm; Waga: 201,8 g; Powłoka ekranu Corning Gorilla Glass 5; Odporność na zachlapanie IP53; Kolory: Glacier Blue, Graphite Grey Wymiary: 159,87 mm x 73,87 mm x

8,09 mm; Waga: 176; Powłoka ekranu Corning Gorilla Glass 3; Odporność na zachlapanie IP53; Kolory: Ice Blue, Onyx Black Aparaty Poczwórny tylny aparat ze wsparciem AI: 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

• Główny aparat 108 Mpix (Samsung HM2) – Rozmiar piksela 0,7 μm, łączenie pikseli 2,1 μm 9-w-1 – Rozmiar czujnika 1/1,52”, f/1.9

• Ultraszerokokątny aparat 8 Mpix, f/2.2, pole widzenia 120°

• Aparat makro 2 Mpix, f/2.4

• Czujnik głębi 2 Mpix, f/2.4

• Przedni aparat 16 Mpix, f/2.4 Potrójny tylny aparat ze wsparciem AI: 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix

• Główny aparat 108 Mpix – Rozmiar piksela 0,7 μm, łączenie pikseli 2,1 μm 9-w-1 – Rozmiar czujnika 1/1,52”, f/1.89

• Ultraszerokokątny aparat 8 Mpix, f/2.2, pole widzenia 118°

• Aparat makro 2 Mpix, f/2.4

• Przedni aparat 16 Mpix, f/2.45 Ekran FHD+ AMOLED o przekątnej 6,67 cala – Częstotliwość odświeżania do 120 Hz – Szeroka gama kolorów DCI-P3 – Rozdzielczość: 2400 x 1080 – Jasność szczytowa 1100 nitów (typowa) – Współczynnik kontrastu: 4 500 000:1 – Tryb słoneczny, Tryb czytania 3.0 – Dolby Vision FHD+ AMOLED o przekątnej 6,43 cala – Częstotliwość odświeżania do 90 Hz – Szeroka gama kolorów DCI-P3 – Rozdzielczość: 2400 x 1080 – Jasność szczytowa: 1000 nitów (typ) – Jasność: HBM 700 nitów (typowa) – Tryb słoneczny, Tryb czytania 3.0 Chipset i pamięć • Snapdragon 732G, 8 nm – Ośmiordzeniowy procesor do 2,2 GHz – GPU: Qualcomm Adreno 618

• Technologia chłodzenia LiquidCool • MediaTek Helio G96, 12 nm – Ośmiordzeniowy procesor do 2,02 GHz – GPU: ARM Mali-G57 MC2

• Technologia chłodzenia LiquidCool Pamięć LPDDR4X RAM + UFS 2.2 – 8 GB + 256 GB – Rozszerzalna pamięć masowa do 1 TB LPDDR4X RAM + UFS 2.2 – 8 GB + 256 GB – Rozszerzalna pamięć masowa do 1 TB Zasilanie • Bateria 5000 mAh (typ)

• Turboładowanie do 67 W

• Dołączona ładowarka 67 W + kabel USB A – USB C • Bateria 5000 mAh (typ)

• Szybkie ładowanie do 33 W

• Dołączona ładowarka 33 W + kabel USB A – USB C Audio • Dolby Atmos

• Głośniki stereo

• Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm • Głośniki stereo

• Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm Zabezpieczenia • Boczny czytnik linii papilarnych

• Odblokowanie twarzą AI • Boczny czytnik linii papilarnych

• Odblokowanie twarzą AI Łączność Dual SIM:

• SIM 1 + hybrydowe

(SIM 2 lub Micro SD)

• Protokół Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac

• Bluetooth 5.1

• Obsługa NFC

• Nadajnik podczerwieni

• Pasma: – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 Dual SIM:

• Dual SIM + Micro SD

• Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 i 5 GHz

• Bluetooth 5.1

• Obsługa NFC

• Nadajnik podczerwieni

• Pasma: – 2G: GSM: 2/3/5/8 – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 System MIUI 13, oparty na systemie Android 11 MIUI 14, oparty na systemie Android 13

Od razu widać, w których miejscach Xiaomi postanowiło nieco zaoszczędzić na podzespołach w przypadku Redmi Note 12S. Jednak wciąż jest to interesująca propozycja, głównie ze względu na promocję, którą producent uruchomił na start.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro/12S – ceny, promocje i dostępność w Polsce

Cena Redmi Note 12 Pro w Polsce wynosi 1699 złotych (8/256 GB). Dostępny jest w sprzedaży w Polsce u operatorów: Play i T-Mobile.

Model Redmi Note 12S został wyceniony na 1499 złotych (8/256 GB), ale przez 5 dni lub do wyczerpania zapasów obowiązuje promocja, w ramach której po zakupie urządzenia dostaniemy cashback w wysokości 200 złotych. Oznacza to, że finalnie sprzęt kosztować nas będzie 1299 złotych. By uzyskać zwrot, musimy się zarejestrować po zakupie na specjalnej stronie.

Smartfon będzie dostępny w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom oraz u operatorów Play i T-Mobile.