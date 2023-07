Nowy smartfon Xiaomi kupisz za 500+ i jeszcze sporo Ci zostanie

Jeśli szukasz taniego smartfona, bo masz ograniczony budżet lub po prostu nie potrzebujesz urządzenia z wyśrubowaną specyfikacją techniczną, to ta nowość Xiaomi jak najbardziej może Cię zainteresować. Szczególnie że jest dostępna w obniżonej aż o 20% cenie.

Co oferuje Xiaomi Redmi A2? Specyfikacja smartfona

Jego największymi – dosłownie – zaletami mają być duży wyświetlacz i akumulator o dużej pojemności. W pierwszym przypadku mowa o 6,52-calowym ekranie, który cechuje się rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), natomiast w drugim o baterii mieszczącej 5000 mAh, którą można ładować maksymalnie z mocą 10 W (niestety przez leciwe już złącze micro USB; zasilacz 10 W jest dodawany w zestawie).

Według słów samego Xiaomi wyświetlacz zapewnia bardziej oszałamiające wrażenia wizualne podczas oglądania filmów i grania, podczas gdy akumulator wystarczy na 28 godzin rozmów głosowych, 19 godzin odtwarzania wideo lub 33 godzin czytania. O ile w przypadku baterii tak może być, o tyle w odniesieniu do ekranu producent wydaje się być zbyt optymistyczny – gdyby zdecydował się na panel Full HD+, wtedy łatwiej byłoby uwierzyć w jego deklaracje.

Nowy Redmi A2 odda swoim właścicielom do dyspozycji również aparat 8 Mpix z przysłoną f/2.0 na tyle, któremu towarzyszy „oczko” do pomiaru odległości, a także 5 Mpix (f/2.2) na tyle. Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się dwa sloty na karty SIM i slot na kartę pamięci microSD (o pojemności do 1 TB) oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i radio FM (wymagane podłączenie słuchawek).

Należy jeszcze wspomnieć, że sercem Redmi A2 jest procesor MediaTek Helio G36 2,2 GHz wraz z 3 GB RAM LPDDR4X, a wbudowana pamięć wewnętrzna (typu eMMC 5.1) ma pojemność 32 GB. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 Go Edition. Całość ma wymiary 164,9×76,45×9,09 mm i waży 192 gramy.

Polska cena Xiaomi Redmi A2 i promocja na start

Regularna cena Redmi A2 w Polsce została ustalona na 499 złotych, ale z okazji polskiej premiery można go kupić za 399 złotych w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl) oraz u partnerów marki, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik i x-kom. Promocja obowiązuje do 27 lub 28 lipca 2023 roku, w zależności od sklepu.