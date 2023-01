Poznajcie rodzinę nowych smartfonów Motoroli moto. Aż cztery modele!

Motorola chce wejść w luty z przytupem. Już teraz zaprezentowano cztery modele smartfonów, które niebawem zagoszczą w sklepach z elektroniką w Polsce. Dla każdego coś dobrego!

4x moto g, ale tylko 2x 5G

Motorola postanowiła oddać potencjalnym klientom urządzenia z różnych przedziałów wydajnościowych: od całkiem solidnego średniopółkowca, aż to typowo budżetowego smartfona dla osób mniej wymagających.

Dwa pierwsze sprzęty „z góry”, czyli moto g73 5G oraz moto g53 5G, zgodnie ze swoją nazwą, oferują łączność z sieciami nowej generacji. W tańszych modelach nie możemy na to liczyć.

Oprócz tego, interesującym wyróżnikiem bardziej zaawansowanych produktów są ekrany działające w wysokiej częstotliwości odświeżania (120 Hz) czy powłoka obudowy, zapewniająca niewielką ochronę przed zachlapaniami.

Jest też kwestia zabezpieczeń ThinkShield for mobile. To zestaw cech zapewniających wyższy poziom bezpieczeństwa, do czego można też zaliczyć aplikację Moto Secure. Pozwala ona na sterowanie wszystkimi najważniejszymi funkcjami zabezpieczeń i ochrony prywatności, a nawet zarządzanie zabezpieczeniami sieciowymi czy tworzenie ukrytego folderu na najpoufniejsze dane.

moto g73 5G i moto g53 (fot. Motorola)

Moto g23 oraz moto g13 nie są już tak imponujące, ale wciąż mogą przyciągnąć uwagę ekranami 90 Hz czy płynnością działania Androida 13. Przy okazji Motorola poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży budżetowego moto e13. Dla osób, które poszukują smartfona do podstawowych zastosowań, będzie jak znalazł.

moto g23 i moto g13 (fot. Motorola)

moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23, moto g13 i moto e13 – specyfikacja

By nie kluczyć między akapitami w poszukiwaniu interesujących nas informacji w postaci konkretnych elementów specyfikacji, zebraliśmy wszystkie dane przedstawione przez producenta w jednym miejscu.

Model moto g73 5G moto g53 5G moto g23 moto g13 moto e13 Ekran LCD 6,5″, Full HD (2400 x 1080 pikseli, 405 ppi), 20:9, 120 Hz LCD 6,5″, HD+ (1600 x 720 pikseli, 269 ppi), 20:9, 120 Hz LCD 6,5″, HD+ (1600 x 720 pikseli, 269 ppi), 20:9, 90 Hz LCD 6,5″, HD+ (1600 x 720 pikseli, 269 ppi), 20:9, 90 Hz LCD 6,5″ HD+(1600 x 720 pikseli, 269 ppi) Procesor MediaTek Dimensity 930 (2,2 GHz) z IMG BXM-8-256 GPU Qualcomm Snapdragon 480+ 5G (2,2 GHz) z Adreno 619 GPU MediaTek Helio G85 (2,0 GHz) z Mali-G53 Mc2 GPU MediaTek Helio G85 (2,0 GHz) z Mali-G53 Mc2 GPU ośmiordzeniowy procesor RAM 6 GB/8 GB 4 GB/6 GB/8 GB 4 GB/6 GB 4 GB b.d. Pamięć wewnętrzna 128 GB/256 GB 64 GB/128 GB 64 GB/128 GB 64 GB/128 GB b.d. Slot na karty microSD tak, do 1 TB tak, do 1 TB tak, do 512 GB tak, do 512 GB b.d. Aparat główny 50 Mpix Ultra Pixel (f/1.8) PDAF + 8 Mpix AF macro (f. 2,4, 118∘) 50 Mpix Quad Pixel (f/1.8, 1,28 µm) PDAF + 2 Mpix (f/2.4) macro 50 Mpix Quad Pixel (1,28 µm) PDAF + 5 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) 50 Mpix Quad Pixel (f/1.8, 1,28 µm) PDAF + 2 Mpix (f/2.4) macro + 2 Mpix (f.2.4) jako czujnik głębi 13 Mpix Aparat przedni 16 Mpix (f/2.4) 8 Mpix (f/2.0) 16 Mpix (f/2.45) 8 Mpix (f/2.0) 5 Mpix Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz & 5 GHz USB typu C (2.0) typu C (2.0) typu C (2.0) typu C (2.0) Bluetooth 5.3, NFC 5.1, NFC 5.1, NFC 5.1, NFC 5.0 Audio głośniki stereo Dolby Atmos, 2 mikrofony głośniki stereo Dolby Atmos, 2 mikrofony głośniki stereo Dolby Atmos, 2 mikrofony głośniki stereo Dolby Atmos, 1 mikrofon b.d. Port słuchawkowy tak tak tak tak b.d. Czytnik linii papilarnych tak tak tak tak b.d. Bateria 5000 mAh z ładowaniem 30 W 5000 mAh z ładowaniem 10 W/18 W 5000 z ładowaniem 30 W 5000 mAh z ładowaniem 10 W/20 W 5000 mAh Wymiary 161,42 x 73,84 x 8,23 mm 162,7 x 74,66 x 8,18 mm 162,7 x 74,66 x 8,19 mm 162,7 x 74,66 x 8,19 mm b.d. Waga 181 g 183 g 184 g 183 g b.d.

Motorola nie podzieliła się terminami wprowadzenia do sprzedaży wszystkich powyższych modeli. Wiadomo jedynie, że już teraz można kupować moto g53 5G w wersji 4 GB/128 GB. Wyceniono go na 1199 złotych.

Ceny kolejnych modeli będą podane w późniejszym terminie.