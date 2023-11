Oferta T-Mobile na Black Week. Możesz zgarnąć abonament w dobrej cenie

Polską tradycją powoli staje się, że specjalne oferty przygotowane przez sklepy lub firmy na Black Friday obejmują niemal cały listopad. Również T-Mobile przygotował coś z okazji Black Week. Można zgarnąć abonament w obniżonej cenie, a to tylko jeden element oferty.

Abonament w niższej cenie? To zawsze spoko opcja

W tym roku tzw. czarny piątek przypada na 24. listopada, jednak już od początku miesiąca sukcesywnie informujemy Was na łamach Tabletowo o promocjach, które już pojawiają się z tej okazji. Przyjrzyjmy się nieco bliżej ofercie, jaką przygotował T-Mobile.

Promocją objęty został abonament „M Nielimitowana”, który zapewnia klientom nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, internet 5G bez limitu danych, ale za to z ograniczeniem jego prędkości do 30 Mb/s. W ofercie przygotowanej z okazji Black Week znalazł się także abonament „L Nielimitowana”, który także daje klientom nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale internet 5G w tej ofercie nie ma limitu danych, a także prędkości.

Warto podkreślić, że wszyscy, którzy zdecydują się na wybór abonamentów, otrzymują od operatora również usługę „Rozrywka bez ograniczeń” za 3 miesiące zupełnie za darmo. Dzięki niej klienci mogą raz na 30 dni wybrać serwis, z którego chcą korzystać. Do wyboru jest HBO Max, ELEVEN SPORTS, TIDAL, Legimi oraz Da Vinci Kids. Po upływie okresu promocyjnego dostępu usługa ta kosztuje 30 złotych miesięcznie. Można zrezygnować z niej w każdej chwili.

Do 26 listopada 2023 roku za ofertę „M Nielimitowana” trzeba zapłacić 55 złotych miesięcznie (zamiast dotychczasowych 70 złotych). Z kolei za abonament cena za abonament „L Nielimitowana” została obniżona o 20 złotych, do dokładnie 70 złotych miesięcznie. Z promocji mogą skorzystać osoby przenoszące numer z innej sieci lub decydujące się na nowy numer. W przypadku obu abonamentów obniżona cena obowiązuje przez cały okres trwania umowy, czyli 24 miesiące.

T-Mobile obniża też ceny internetu

Black Week w T-Mobile objął także nielimitowany internet domowy. Nielimitowana jest w nim ilość przesłanych danych, ale ograniczana jest prędkość. W przypadku wyboru „oferty M” jest to limit 60 Mb/s, a w „ofercie L” maksymalna prędkość to 90 Mb/s. Ceny abonamentów na internet zostały obniżone o 20 złotych do – odpowiednio – 65 złotych oraz 75 złotych miesięcznie.

Dzięki promocji, za 100 GB internetu mobilnego zapłacimy 20 złotych miesięcznie, zamiast dotychczasowych 40 złotych. Podobnie jak w przypadku powyżej opisanych abonamentów komórkowych, promocyjna cena obowiązuje przez cały okres trwania umowy, czyli 24 miesiące.

Ponadto T-Mobile nie zatrzymuje się na tych ofertach. Magentowy operator zapowiedział, że już 17 listopada zaoferuje więcej promocyjnych ofert na abonamenty, urządzenia oraz ofertę na doładowania z okazji zbliżającego się wielkimi krokami „czarnego piątku”.