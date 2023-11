Wrócił deal „cebula roku” – znów kupisz Xbox Game Pass za 4 złote!

Kultowa promocja na Xbox Game Pass za 4 złote na miesiąc już jakiś czas temu zniknęła z oferty Microsoftu, prawdopodobnie ze względu na to, że gigant z Redmond chciał zwiększyć rentownośc swojego projektu. Teraz jednak gracze PC powinni być zadowoleni – znów można kupić XGP za kilka złotych!

Xbox Game Pass na promocji!

Microsoft już jakiś czas temu wycofał się ze swojej oferty Xbox Game Passa za 4 złote na miesiąc. Trudno się dziwić amerykańskiej korporacji, ponieważ gracze wykorzystywali to nagminnie, często wykupując XGP za kilka złotych przez np. pół roku. Xbox postanowił to zmienić i zakończył całą akcję. Jak się jednak okazuje, nie na długo!

Gracze PC powinni być zadowoleni, ponieważ właśnie do oferty wróciła promocja na Xbox Game Pass za 4 złote (tyczy się jedynie PC Game Pass). Usługa w tak niskiej cenie jest dostępna zarówno dla nowych, jak i powracających klientów, ale po miesiącu koszt wzrasta do kwoty 39,99 złotych, więc jeżeli nie macie zamiaru płacić pełnej ceny, to pamiętajcie o odpięciu swojej płatności!

W ramach Xbox Game Pass możesz zagrać np. w Starfield (fot. Bethesda)

Czy warto kupić Xbox Game Pass?

Na pytanie zadane w nagłówku jest tylko jedna, prawidłowa odpowiedź – tak! Za 4 złote dostaniesz dostęp do bogatej biblioteki gier, gdzie nie brakuje świetnych tytułów, jak np. dobrze oceniany przez nas Starfield, PAYDAY 3, czy też Forza Motorsport w standardowej edycji. Nie musisz jednak ograniczać się do gier AAA, ponieważ w ramach Xbox Game Passa masz możliwość ogrania także mniej znane platformówki, gry indie, czy różne symulacje lub strategie!

7.5 Ocena

Niedawno do XGP dodano zbierające niezłe oceny Like a Dragon, a wcześniej zrobiono to samo ze Cities: Skylines II. Jak więc widzidać gier jest sporo i po prostu warto dać szansę Game Passowi. Szczególnie, że pierwszy miesiąc kosztuje niewiele więcej niż puszka coli :)

Jeżeli masz zamiar skorzystać z tej promocji, to śpiesz się, ponieważ nie wiadomo, jak długo będzie ona dostępna.