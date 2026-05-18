Xiaomi ogłasza koniec czekania. Tego dnia odbędzie się premiera nowych supersmartfonów

Premiera Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro oficjalnie zapowiedziana. Producent podał datę

Dziś chiński gigant poinformował, że smartfon Xiaomi 17T zostanie zaprezentowany wraz z modelem Xiaomi 17T Pro już 28 maja 2026 roku. Zaskoczenie jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro zadebiutowały 24 września 2025 roku, czyli zaledwie 8 miesięcy temu.

The wait is almost over. It's finally happening.



Xiaomi 17T Series launches May 28th.



Mark your calendars for our biggest T Series upgrade yet! pic.twitter.com/dSnv15Pzce — Xiaomi (@Xiaomi) May 18, 2026

Według nieoficjalnych informacji, smartfon Xiaomi 17T ma kosztować w Europie ~749 euro (dziś to równowartość ~3180 złotych) za wersję 12/256 GB, natomiast Xiaomi 17T Pro 12/512 GB – 999 euro (~4245 złotych).

Smartfon Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro (źródło: WinFuture)

W obu przypadkach jest to podwyżka o 100 euro (~425 złotych) względem poprzedniej generacji. Dla przypomnienia – takie były ceny jej przedstawicieli w Polsce w momencie polskiej premiery:

Xiaomi 15T 12/256 GB – 2699 złotych 12/512 GB – 2999 złotych

Xiaomi 15T Pro 12/256 GB – 3399 złotych 12/512 GB – 3699 złotych 12 GB/1 TB – 3999 złotych



Nowe smartfony chińskiej marki będą rywalizowały m.in. z modelami Honor 600 i Honor 600 Pro, które do 28 maja 2026 roku można kupić taniej o nawet 600 złotych.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro?

Do sieci wyciekła również kompletna specyfikacja nowych supersmartfonów Xiaomi, więc można od razu porównać nową generację z poprzednią.