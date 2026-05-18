Xiaomi ogłasza koniec czekania. Tego dnia odbędzie się premiera nowych supersmartfonów

Xiaomi dziś oficjalnie zapowiedziało premierę nowych smartfonów. Producent twierdzi, że to największa aktualizacja tej serii w historii.
Premiera Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro oficjalnie zapowiedziana. Producent podał datę
Dziś chiński gigant poinformował, że smartfon Xiaomi 17T zostanie zaprezentowany wraz z modelem Xiaomi 17T Pro już 28 maja 2026 roku. Zaskoczenie jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro zadebiutowały 24 września 2025 roku, czyli zaledwie 8 miesięcy temu.
Xiaomi 17T Series launches May 28th.
Według nieoficjalnych informacji, smartfon Xiaomi 17T ma kosztować w Europie ~749 euro (dziś to równowartość ~3180 złotych) za wersję 12/256 GB, natomiast Xiaomi 17T Pro 12/512 GB – 999 euro (~4245 złotych).
W obu przypadkach jest to podwyżka o 100 euro (~425 złotych) względem poprzedniej generacji. Dla przypomnienia – takie były ceny jej przedstawicieli w Polsce w momencie polskiej premiery:
- Xiaomi 15T
- 12/256 GB – 2699 złotych
- 12/512 GB – 2999 złotych
- Xiaomi 15T Pro
- 12/256 GB – 3399 złotych
- 12/512 GB – 3699 złotych
- 12 GB/1 TB – 3999 złotych
Nowe smartfony chińskiej marki będą rywalizowały m.in. z modelami Honor 600 i Honor 600 Pro, które do 28 maja 2026 roku można kupić taniej o nawet 600 złotych.
Co zaoferuje smartfon Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro?
Do sieci wyciekła również kompletna specyfikacja nowych supersmartfonów Xiaomi, więc można od razu porównać nową generację z poprzednią.
|Xiaomi 17T
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 17T Pro
|Xiaomi 15T Pro
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,59 cala
2756×1268 pikseli
460 ppi
120 Hz
|AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
120 Hz
|AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
144 Hz
|AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
144 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra 3,4 GHz
(4 nm)
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHz
(4 nm)
|MediaTek Dimensity 9500 4,21 GHz
(3 nm)
|MediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHz
(3 nm)
|RAM
|12 GB
LPDDR5X
|12 GB
LPDDR5X
|12 GB
LPDDR5X
|12 GB
LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
UFS 4.1
|256/512 GB
UFS 4.1
|512 GB
UFS 4.1
|256 GB/1 TB
UFS 4.1
|Akumulator
|6500 mAh
ładowanie do 67 W
|5500 mAh
ładowanie do 67 W
|7000 mAh
ładowanie do 100 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
|5500 mAh
ładowanie do 90 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
|32 Mpix
|32 Mpix
|32 Mpix
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix, f/1.77 (Light Fusion 800)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z 5x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix, f/1.9 (Light Fusion 800)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9) z 2x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix , f/1.74 (Light Fusion 950)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z 5x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix, f/1.9 (Light Fusion 900)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/3.0) z 5x zoomem optycznym
|Wymiary
|157,6×75,2×8,17 mm
|163,2x78x7,5 mm
|162,2×77,5×8,25 mm
|162,7×77,9×7,96 mm
|Waga
|200 gramów
|194 gramy
|219 gramów
|210 gramów
|Dodatkowe informacje
|Plastikowa ramka
|Plastikowa ramka
|Metalowa ramka
|Metalowa ramka
|System operacyjny
|Android 16
HyperOS 3
|Android 15
HyperOS 2
|Android 16
HyperOS 3
|Android 15
HyperOS 2
|Dostępne kolory
|czarny, niebieski, fioletowy
|czarny, srebrny, różowe złoto
|czarny, niebieski, fioletowy
|czarny, srebrny, brązowo-złoty