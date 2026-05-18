Xiaomi 15T Pro
Grzegorz Dąbek·
Xiaomi ogłasza koniec czekania. Tego dnia odbędzie się premiera nowych supersmartfonów

Xiaomi dziś oficjalnie zapowiedziało premierę nowych smartfonów. Producent twierdzi, że to największa aktualizacja tej serii w historii.

Premiera Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro oficjalnie zapowiedziana. Producent podał datę

Dziś chiński gigant poinformował, że smartfon Xiaomi 17T zostanie zaprezentowany wraz z modelem Xiaomi 17T Pro już 28 maja 2026 roku. Zaskoczenie jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro zadebiutowały 24 września 2025 roku, czyli zaledwie 8 miesięcy temu.

Według nieoficjalnych informacji, smartfon Xiaomi 17T ma kosztować w Europie ~749 euro (dziś to równowartość ~3180 złotych) za wersję 12/256 GB, natomiast Xiaomi 17T Pro 12/512 GB – 999 euro (~4245 złotych).

Smartfon Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro (źródło: WinFuture)

W obu przypadkach jest to podwyżka o 100 euro (~425 złotych) względem poprzedniej generacji. Dla przypomnienia – takie były ceny jej przedstawicieli w Polsce w momencie polskiej premiery:

  • Xiaomi 15T
    • 12/256 GB – 2699 złotych
    • 12/512 GB – 2999 złotych
  • Xiaomi 15T Pro
    • 12/256 GB – 3399 złotych
    • 12/512 GB – 3699 złotych
    • 12 GB/1 TB – 3999 złotych

Nowe smartfony chińskiej marki będą rywalizowały m.in. z modelami Honor 600 i Honor 600 Pro, które do 28 maja 2026 roku można kupić taniej o nawet 600 złotych.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro?

Do sieci wyciekła również kompletna specyfikacja nowych supersmartfonów Xiaomi, więc można od razu porównać nową generację z poprzednią.

Xiaomi 17TXiaomi 15TXiaomi 17T ProXiaomi 15T Pro
WyświetlaczAMOLED
6,59 cala
2756×1268 pikseli
460 ppi
120 Hz		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
120 Hz		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
144 Hz		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
447 ppi
144 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 Ultra 3,4 GHz
(4 nm)		MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHz
(4 nm)		MediaTek Dimensity 9500 4,21 GHz
(3 nm)		MediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHz
(3 nm)
RAM12 GB
LPDDR5X		12 GB
LPDDR5X		12 GB
LPDDR5X		12 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256/512 GB
UFS 4.1		256/512 GB
UFS 4.1		512 GB
UFS 4.1		256 GB/1 TB
UFS 4.1
Akumulator6500 mAh
ładowanie do 67 W		5500 mAh
ładowanie do 67 W		7000 mAh
ładowanie do 100 W
ładowanie indukcyjne do 50 W		5500 mAh
ładowanie do 90 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
Aparat na przodzie32 Mpix32 Mpix32 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– główny 50 Mpix, f/1.77 (Light Fusion 800)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z 5x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix, f/1.9 (Light Fusion 800)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9) z 2x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix , f/1.74 (Light Fusion 950)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z 5x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix, f/1.9 (Light Fusion 900)
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/3.0) z 5x zoomem optycznym
Wymiary157,6×75,2×8,17 mm163,2x78x7,5 mm162,2×77,5×8,25 mm162,7×77,9×7,96 mm
Waga200 gramów194 gramy219 gramów210 gramów
Dodatkowe informacjePlastikowa ramkaPlastikowa ramkaMetalowa ramkaMetalowa ramka
System operacyjnyAndroid 16
HyperOS 3		Android 15
HyperOS 2		Android 16
HyperOS 3		Android 15
HyperOS 2
Dostępne koloryczarny, niebieski, fioletowyczarny, srebrny, różowe złotoczarny, niebieski, fioletowyczarny, srebrny, brązowo-złoty
