Sony nigdy nie kazało zapłacić tak dużo, ale obok tego sprzętu trudno będzie przejść obojętnie

Wyciekły kolejne informacje na temat nowego urządzenia Sony. Sprzęt ma nie tylko wyglądać bardzo luksusowo, ale i oferować wysokiej jakości dźwięk.

Nowe słuchawki Sony wyróżnią się nie tylko luksusowym wyglądem

Do sieci wyciekły informacje na temat najnowszej linii urządzeń audio Sony. Słuchawki z serii 1000X The ColleXion mają przede wszystkim „pachnieć” luksusem – i to nie tylko pod względem wyglądu czy specyfikacji, ale też ceny. Według przecieków ich oficjalna premiera ma nastąpić już 19 maja 2026 roku.

Słuchawki Sony 1000X The ColleXion pierwszy raz zauważono 3 maja 2026 roku u Damsona Idrisa, czyli brytyjsko-nigeryjskiego aktora, który został sfotografowany w tych (jeszcze niezaprezentowanych oficjalnie) słuchawkach w Nowym Jorku dzień przed wydarzeniem Met Gala. Producent jednak nie odniósł się do tej sytuacji, ale chodzą słuchy, że mogła być ona celowa.

Teraz w internecie pojawiły się kolejne informacje na temat tego urządzenia. Sony 1000X The ColleXion prawdopodobnie będą promowane jako luksusowy dodatek modowy. Będą one zatem kierowane do innej grupy klientów niż flagowy model Sony WH-1000XM6, który oficjalnie zaprezentowano w 2025 roku.

Jakie będą słuchawki Sony 1000X The ColleXion?

Z przecieków wynika, że konstrukcja słuchawek z serii The ColleXion obejmie ciągły, zakrzywiony pałąk z przedłużkami wykonanymi z polerowanego metalu oraz zawiasami z połyskującej czerni (w czarnej wersji) lub chromu (w białej wersji). Ponadto całość zwieńczą owalne nauszniki prawdopodobnie wykonane z użyciem eko-skóry, którą również wykorzystano do obszycia pałąka.

Rendery Sony 1000X The ColleXion (źródło: Hoteudeals)

Na powierzchni jednego z nauszników (na tyle) znalazło się miejsce dla kilku przycisków do sterowania słuchawkami, w tym przycisku wielofunkcyjnego w kształcie pigułki, a także gniazda słuchawkowego 3,5 mm, wskaźnika parowania Bluetooth, przycisku zasilania i diody LED.

Jeśli chodzi o technikalia, to z przecieków wynika, że najnowsze słuchawki Sony mają zostać wyposażone w procesory Sony QN3 + V3 z 12 mikrofonami służącymi do ANC w czasie rzeczywistym. Z kolei do rozmów wykorzystywanych będzie aż sześć mikrofonów wspieranych AI z redukcją szumów tła i wiatru. Zainstalowany akumulator ma zaś pozwolić na maksymalnie 24 godziny odsłuchu z ANC i Bluetooth lub do 32 godzin tylko z Bluetooth i wyłączonym ANC.

Słuchawki Sony 1000X The ColleXion zaoferują też szybkie ładowanie – według przecieków 5-minutowe ładowanie wydłuży czas odtwarzania o 1,5 godziny. Warto wspomnieć, że przetwornik został specjalnie zaprojektowany ze studiami masteringowymi Battery Studios, Sterling Sound i Coast Mastering.

Za styl trzeba będzie jednak sporo zapłacić. Według Hoteudeals cena Sony 1000X The ColleXion może wynieść 629 euro, co dziś stanowi równowartość około 2670 złotych. Jednocześnie przypomnę, że obecna cena Sony WH-1000XM6 wynosi 1699 złotych.