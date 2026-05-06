Honor 600 i Honor 600 Pro debiutują w Polsce. Kupuj od razu

Smartfon Honor 600 rusza na podbój polskiego rynku wraz ze swoim lepiej wyposażonym bratem (niemal bliźniakiem) – modelem Honor 600 Pro. Zdecydowanie opłaca się kupić jeden i drugi bez zwłoki.

Oto polska cena smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro. Będzie (atrakcyjna) promocja na start

Kiedy smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutował w Europie 23 kwietnia 2026 roku, okazało się, że klientom przyjdzie zapłacić za oba modele więcej niż mówiło się przed oficjalną premierą. W Polsce cennik w złotówkach wygląda natomiast następująco:

Honor 600 8/256 GB – 2799 złotych, 8/512 GB – 3099 złotych,

Honor 600 Pro 12/512 GB – 4399 złotych.

To nieco wyższe ceny niż po bezpośrednim przeliczeniu z euro na złotówki – różnica wynosi nawet 150 złotych. Polski oddział producenta przygotował jednak promocję, która może zachęcić do zakupu tych urządzeń. To najbardziej lubiana obniżka ceny, zamiast (dla niektórych zbędnych) gratisów czy zabawy w zwroty.

Honor 600 8/256 GB – 2399 złotych (rabat 400 złotych), 8/512 GB – 2699 złotych (rabat 400 złotych),

Honor 600 Pro 12/512 GB – 3799 złotych (rabat 600 złotych).

Obniżone ceny będą obowiązywały od 7 do 28 maja 2026 roku. Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro kupicie w sieciach Plus, Orange i Play oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Honor Store (który ma wyłączność na smartfon Honor 600 w wersji z 8 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej).

Ponadto osoby, które kupią smartfon Honor 600 lub Honor 600 Pro, otrzymają ochronę w ramach programu Honor Care+, która gwarantuje jedną bezpłatną naprawę ekranu lub tylnej obudowy w razie przypadkowego uszkodzenia. Ochrona aktywuje się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, włożeniu karty SIM i podłączeniu do sieci.

Honor 600 czy Honor 600 Pro? Porównanie specyfikacji

Na pierwszy rzut oka smartfon Honor 600 jest bliźniaczo podobny do modelu Honor 600 Pro, ponieważ ma bardzo podobny wygląd i identyczny ekran OLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości 2728×1264 pikseli.

Do tego jeden i drugi smartfon ma akumulator o pojemności 6400 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W oraz 50 Mpix aparat na przodzie i identyczny duet aparatów na tyle: szerokokątny 200 Mpix z OIS i ultraszerokokątny 12 Mpix.

Ponadto zarówno smartfon Honor 600, jak i Honor 600 Pro ma ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, moduły NFC i eSIM, pilot na podczerwień, złącze USB-C (USB 2.0) i system operacyjny Android 16 z nakładką MagicOS 10 oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68, IP69 i IP69K.

Czym zatem smartfon Honor 600 różni się od modelu Honor 600 Pro? Ten ostatni ma wydajniejszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Elite (vs Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4), więcej RAM (12 GB vs 8 GB), aparat-teleobiektyw z OIS i 3,5x zoomem optycznym oraz obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 W. Jest on zatem skierowany do osób, oczekujących wyższej/wysokiej wydajności lub/i większych możliwości fotograficznych.