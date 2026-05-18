Znany producent monitorów sprzedaje tablet w atrakcyjnej cenie

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że znacie tę markę. Mogliście jednak nie wiedzieć, że ma ona w swojej ofercie również… tablet. Teraz sprzedaje go w atrakcyjnej cenie.

Nowy tablet znanego producenta monitorów

AOC, bo o nim mowa, to znany producent monitorów. Na Tabletowo znajdziecie recenzję monitora AOC CU34P2C oraz test monitora AOC U27G3X. Jego oferta niedawno rozszerzyła się jednak o sprzęt z innego segmentu – tablet AOC M10. To nietypowa nowość, gdyż marka ta raczej sporadycznie wprowadza na rynek takie urządzenia.

Nowy tablet AOC M10 to budżetowa propozycja do – przede wszystkim – oglądania wideo, w tym filmów i seriali z serwisów streamingowych. Urządzenie zapewnia bowiem wsparcie dla Widevine L1, dzięki czemu umożliwia strumieniowanie materiałów w jakości Full HD m.in. z Netflixa, HBO Max, Disney+ i Amazon Prime Video.

Sam wyświetlacz (IPS) ma jednak rozdzielczość HD+ 1280×800 pikseli, w związku z czym widoczny na 10,1-calowym ekranie obraz mimo wszystko nie będzie wybitnie ostry. Będzie natomiast wyświetlany płynnie dzięki wsparciu dla odświeżania z częstotliwością nawet 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi z kolei 450 nitów, co również nie jest zbyt wysoką wartością – w słońcu widoczność może być kiepska.

AOC M10 (źródło: Amazon)

Nowy tablet AOC M10 nie zapewni też wysokiej wydajności, jako że wyposażono go w procesor Unisoc T7200 1,6 GHz, produkowany z użyciem 12-nm litografii, a także tylko 4 GB, nawet jeśli ilość pamięci operacyjnej można zwiększyć „wirtualnie” do nawet 16 GB – kosztem pamięci wbudowanej, której jest już dość sporo, bo 128 GB. I do tego da się ją rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności maksymalnie 1 TB.

Urządzenie ma również dwa aparaty: 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz GPS (z obsługą pięciu systemów lokalizacji) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Jego pracą zarządza zaś najnowszy system Android 16, podczas gdy energię do działania zapewni akumulator o pojemności 6000 mAh. Według deklaracji producenta ma to wystarczyć na 10 godzin używania.

Nowy tablet AOC M10 jest teraz dostępny w najniższej cenie w historii

Premiera tego urządzenia kilka tygodni temu przeszła bez echa, jednak teraz tablet AOC M10 zwrócił na siebie uwagę za sprawą historycznie niskiej ceny, która wynosi ~511 złotych.

Można go kupić na amerykańskim Amazonie, który oferuje wysyłkę do Polski za ~42 złote. Łącznie trzeba zapłacić niespełna 555 złotych. Sprzedawcą jest AOC US, natomiast za wysyłką odpowiada Amazon. W przypadku niezadowolenia możliwy jest zwrot za darmo.