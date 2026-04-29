To zaboli fanów Xiaomi. Ceny nowych smartfonów mocno w górę

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, seria Xiaomi 17T nie będzie już tą naprawdę dobrze wycenioną. Nadciągają podwyżki.

Taka ma być specyfikacja Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro

Dotychczas smartfony Xiaomi z serii T słynęły z oferowania dobrej specyfikacji w przyzwoitych cenach. Niewykluczone, że w tym roku się to zmieni. Owszem, nadal wnętrzności będą ciekawe, ale ceny już niekoniecznie. Po prostu dla wielu dotychczasowych klientów Xiaomi może zrobić się trochę zbyt drogo.

Zanim jednak spojrzymy na ceny, wypada podać możliwą specyfikację obu modeli. Xiaomi 17T ma być wyposażony w 6,59-calowy AMOLED o rozdzielczości 2756 x 1268 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem ma być procesor MediaTek Dimensity 8500, któremu ma towarzyszyć 12 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na dane (UFS 4.1).

Wygląda na to, że Xiaomi 17T zaoferuje także akumulator o pojemności 6500 mAh z ładowaniem przewodowym 67 W. Z tyłu obudowy znajdzie się zestaw trzech aparatów – główny 50 Mpix z f/1.77, ultraszerokokątny 12 Mpix z f/2.2 oraz teleobiektyw 50 Mpix z f/1.8 i 5-krotnym zoomem optycznym. Z przodu ma być zastosowane oczko 32 Mpix.

Poznaliśmy nawet wymiary obudowy, które wyniosą 157,6 x 75,2 x 8,17 mm, przy wadze 200 g. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16.

Bardziej wymagający klienci będą mogli sięgnąć po model Xiaomi 17T Pro. Dostaną ekran AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2772 x 1280 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Wydajność na wysokim poziomie zapewni MediaTek Dimensity 9500 i do tego dojdzie 12 GB RAM (LPDDR5X) i 512 GB na dane (UFS 4.1).

We wnętrzu obudowy znajdzie się miejsce dla akumulatora 7000 mAh z obsługą przewodowego ładowania 100 W i bezprzewodowego 50 W. Główny, umieszczony z tyłu aparat ma mieć 50 Mpix z f/1.74. Obok niego pojawi się teleobiektyw 50 Mpix z f/1.8 i 5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny 12 Mpix z f/2.2. Do wykonywania selfie będzie przeznaczone przednie oczko 32 Mpix.

Wymiary Xiaomi 17T Pro mają wynosić 162,2 x 77,5 x 8,25 mm i będzie on ważył 219 g. Oczywiście nie zabraknie Androida 16.

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro – ceny w górę

Francuskie źródło, które odpowiada za wszystkie przedstawione informacje, wskazuje, że Xiaomi 17T 12/256 GB będzie kosztował 749 euro (równowartość około 3190 złotych), a wersja 12/512 GB ma być wyceniona na 799-849 euro (około 3403-3616 złotych). Natomiast za Xiaomi 17T Pro trzeba będzie zapłacić 999 euro (około 4255 złotych). Oznacza to znaczące podwyżki względem poprzedników – Xiaomi 15T startował od 649 euro, a Xiaomi 15T Pro 12/512 GB został wyceniony na 899 euro.

Warto przypomnieć, że Xiaomi 15T w dniu premiery w Polsce startował z poziomu 2699 złotych za wersję 12/256 GB. Z kolei Xiaomi 15T Pro w wersji 12/256 GB kosztował 3399 złotych, a wariant 12/512 GB 3699 złotych. Należy nastawić, że w przypadku tegorocznej generacji może być odczuwalnie drożej – w euro podwyżki wyniosą 100 euro, więc u nas może to być około 400-500 złotych. Wypada też dodać, że podane wyżej wersje pamięciowe serii 17T niekoniecznie są jedynymi szykowanymi przez Xiaomi.