Nowy smartwatch Apple Watch series 12 może Cię rozczarować

Produkty Apple znane są z tego, że kolejne generacje są bardzo podobne do siebie. Nowy smartwatch Apple Watch series 12 nie wyłamie się z tego schematu, więc klienci (ponownie) mogą być rozczarowani.

Zaprezentowany 9 września 2025 roku Apple Watch series 11 jest w dużej mierze takim samym zegarkiem jak Apple Watch series 10, aczkolwiek przyniósł on kilka istotnych zmian, które przemawiają na jego korzyść. To przede wszystkim zauważalnie dłuższy czas pracy. Apple deklaruje do 24 godzin, choć w praktyce możliwe jest ładowanie go nawet co drugi dzień, a nie codziennie.

Ponadto Apple Watch series 11 oferuje obsługę sieci 5G w wersji Cellular i według deklaracji producenta z Cupertino jest bardziej wytrzymały niż poprzednik dzięki szkłu Ion-X 2x (w wariancie z kopertą z aluminium; modele z tytanową obudową – niezmiennie – mają szkło szafirowe).

Z informacji, jakie przekazał Mark Gurman z Bloomberga, wynika, że nowy smartwatch Apple Watch series 12 może nie przynieść nawet tylu nowości, co poprzednik, gdyż zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania będzie bardzo podobny, wręcz identyczny do bezpośredniego poprzednika.

Wśród spodziewanych nowości Mark Gurman wymienia „co najmniej jedną” nową tarczę oraz ulepszenia w obszarze wydajności. I ewentualnie „drobne” modyfikacje sprzętowe. W związku z tym nowy smartwatch Apple Watch series 12 może w oczach wielu klientów przegrywać ze… swoim poprzednikiem, który w niższej cenie zaoferuje praktycznie to samo, a na pewno najważniejsze.

W swoim najnowszym newsletterze Mark Gurman wspomina również, że nowa, bardziej „inteligentna” Siri zaoferuje możliwość automatycznego usuwania czatów po 30 dniach lub roku (obok opcji pozostawiania ich). Użytkownicy będą mogli też wybrać po uruchomieniu asystentki, czy chcą rozpocząć całkowicie nową rozmowę, czy kontynuować poprzednią.

Apple zmusi natomiast do kupienia nowego etui do iPhone’a

O ile klienci – przez brak istotnych nowości – mogą nie czuć się „zmotywowani”, aby kupić najnowszy smartwatch Apple Watch series 12, o tyle będą musieli być uważni przy zakupie etui do najnowszych smartfonów firmy z Cupertino.

The first cases for the iPhone 18 Pro and Pro Max have appeared pic.twitter.com/JKlTMIyTlc — Majin (@MajinBuofficia) May 17, 2026

Bo choć na pierwszy rzut oka mają one wyglądać podobnie jak iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, to pojawiają się informacje, że przez implementację zmiennej przysłony w jednym z aparatów wysokość wyspy z aparatami zwiększy się. W związku z tym etui do iPhone’ów 17 Pro nie będą pasowały do najnowszych iPhone’ów 18 Pro.