Nowy Pixel 6a 5G w Polsce! Ceny za smartfony Google nareszcie są bardziej przyzwoite

Smartfony Google Pixel w Polsce – to temat na całe wypracowanie. Ich ceny zwykle były u nas tak nieludzko wysokie, że znacznie bardziej opłacało się zakupić je za granicą niż płacić horrendalne ceny w kraju. Po raz pierwszy od dawna mamy w tej materii lepsze wieści.

Reklama

Google Pixel 6a 5G w Polsce w znośnej cenie

Jeśli kiedykolwiek byliśmy „zafiksowani” na punkcie jakiegokolwiek smartfonu Google, to doskonale znany jest nam problem dystrybucji tych urządzeń w Polsce. Oficjalny sklep tego producenta u nas nie funkcjonuje, a to oznacza, że zwykle naszą chęć zakupu skutecznie gaszą pośrednicy, którzy nakładają na proponowane ceny ogromne narzuty. W efekcie, nowości giganta z Mountain View są tak tragicznie drogie, że ich zakupu nie da się w żaden sposób logicznie obronić.

Tym bardziej dobre wieści mamy dla osób oczekujących na polską sprzedaż Google Pixel 6a. Rzecz została zaprezentowana w połowie maja 2022 roku. Cena wyjściowa urządzenia została ustalona na 449 dolarów (w przeliczeniu ~2130 złotych po aktualnym kursie). Po kilku miesiącach smartfon pojawił się w sklepie x-kom za 2599 złotych. Co prawda to więcej niż w typowej europejskiej dystrybucji, ale nie tak dużo, jak to bywało wcześniej w przypadku innych urządzeń produkcji Google.

Google Pixel 6a w x-kom

Urządzenie występuje w wersji z 6 GB RAM (LPDDR5) i 128 GB (UFS 3.1) pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazł się procesor Google Tensor, aparat główny 12,2 Mpix + 12 Mpix i bateria o pojemności 4410 mAh. Treści wyświetlane są na ekranie o przekątnej 6,1 cala w rozdzielczości Full HD+, przy odświeżaniu 60 Hz.

Google Pixel 6 Pro w niższej cenie

Zwykle czynnikiem obniżającym ceny smartfonów jest czas, który minął od ich premiery. W wypadku urządzeń Google jest podobnie, choć w Polsce niespecjalnie odczuwamy takie zmiany. Tym razem coś drgnęło, bo w sklepie x-kom można kupić Pixela 6 Pro za 4999 złotych. To wciąż sporo, jednak aż o 500 złotych mniej niż dotychczas.

Google Pixel 6 Pro

Trudno stwierdzić, co jest przyczyną niższych cen. Być może chodzi o to, że w ostatnich dniach smartfony Google znacznie potaniały w zagranicznych sklepach na Amazonie. W tym momencie trwają promocje, w których Pixel 6a dostępny jest do kupienia za około 430 euro. W Stanach Zjednoczonych także uruchomiono duże obniżki.

Choć Pixele – przynajmniej w Polsce – pozostają smartfonami kupowanymi głównie przez pasjonatów Androida, miło widzieć, że przy ich zakupie nie zdziera się z nas skóry. To znaczy – nie do końca.