Doczekaliśmy się! Znamy cenę Vivo X200 Pro w Polsce, a to tylko początek

Doczekaliśmy się! Marka Vivo oficjalnie powróciła do Polski, przypieczętowując to zapowiedzią premiery czterech smartfonów, wśród których nie zabrakło modelu Vivo X200 Pro. Cała czwórka trafi do sprzedaży w naszym kraju już w przyszłym miesiącu.

Vivo wraca do Polski! Cztery smartfony na dobry początek

W czerwcu 2023 roku marka Vivo ogłosiła wycofanie się z Polski. Wielka to była strata dla użytkowników w naszym kraju, jako że przez ten czas ominęło nas kilka naprawdę świetnych urządzeń. Z nieskrywaną radością przyjęliśmy więc lutową zapowiedź powrotu Vivo do Polski, a dziś – zgodnie z planem – poznaliśmy szczegóły na ten temat.

Znamy już pierwsze trzy modele tego producenta, które pojawią się w kraju nad Wisłą. Najjaśniejszą gwiazdą w ofercie będzie topowy smartfon Vivo X200 Pro, a poza nim w Polsce kupimy też średniopółkowe modele Vivo V50 Lite 5G i V50 Lite z łącznością LTE oraz kierowany do mniej wymagających użytkowników Vivo Y19s.

Vivo X200 Pro nareszcie trafi do polskich sklepów

Bez wątpienia najbardziej cieszy nadchodząca premiera Vivo X200 Pro w Polsce. To wypasiony smartfon, wyposażony w topowy procesor MediaTek Dimensity 9400, z którym współpracuje 16 GB RAM. Urządzenie ma też spory akumulator (6000 mAh), w którym energię uzupełniać można z mocą aż 90 W (lub bezprzewodowo – z mocą 30 W). Obraz zaś wyświetlany jest na 6,78-calowym ekranie AMOLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania z zakresu 0,1-120 Hz.

Vivo X200 Pro (fot. Vivo)

Największym hitem w tym modelu jest jednak zestaw aparatów. Obok dwóch czujników o rozdzielczości 50 Mpix (główny z f/1.57 i ultraszerokokątny z f/2.0) znalazł się peryskopowy teleobiektyw Zeiss APO (f/2.67) o ogniskowej 135 mm, oferujący 3,7-krotny zoom optyczny. Kamera umożliwia także nagrywanie filmów 4K w 120 klatkach na sekundę.

Do Polski trafią też smartfony Vivo V50 Lite i Vivo Y19s

Poza topowym modelem Vivo wprowadzi do Polski także smartfony z serii Vivo V50 Lite: z 5G oraz z LTE. Jeden i drugi został wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, 8 GB RAM, akumulator 6500 mAh oraz aparat 50 Mpix z matrycą Sony IMX882.

Vivo V50 Lite (fot. Vivo)

Wariant z 5G dorzuca do tego ultraszerokokątny moduł 8 Mpix i procesor MediaTek Dimensity 6300, a model z LTE – portretową jednostkę 2 Mpix i chipset Qualcomm Snapdragon 685.

Do Polski zmierza również smartfon Vivo Y19s z 6,68-calowym wyświetlaczem LCD, procesorem Unisoc Tiger T612, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 5150 mAh. To propozycja dla osób o zdecydowanie niższych wymaganiach. Pokazuje, że Vivo w naszym kraju zamierza oferować urządzenia dla różnych grup odbiorców, co niewątpliwie cieszy.

Vivo Y19s (fot. Vivo)

Podsumujmy…

Vivo X200 Pro 5G Vivo V50 Lite 5G Vivo V50 Lite Vivo Y19s Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

0,1-120 Hz,

2800×1260 pikseli 6,77 cala,

AMOLED,

do 120 Hz,

2392×1080 pikseli 6,77 cala,

AMOLED,

do 120 Hz,

2392×1080 pikseli 6,68 cala,

LCD,

do 90 Hz,

1608×720 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; 3,63 GHz) MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 685

(6 nm; 2,8 GHz) Unisoc Tiger T612

(12 nm; 1,8 GHz) Pamięć 16 GB RAM,

512 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 6/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.57) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

200 Mpix (f/2.67) z OIS – peryskopowy teleobiektyw,

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.79),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix (f/2.45) 50 Mpix (f/1.79),

2 Mpix (f/2.4) – portretowy,

przód: 32 Mpix (f/2.45) 50 Mpix (f/1.8),

przód: 5 Mpix (f/2.2) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 90 W,

bezprzewodowo: do 30 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 5150 mAh,

ładowanie do 44 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC 4G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.0, NFC 4G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.2 System Android 15

(Funtouch OS 15) Android 15

(Funtouch OS 15) Android 15

(Funtouch OS 15) Android 14

(Funtouch OS 14) Wymiary i waga 162,4×76×8,2 mm,

~225 gramów 163,8×76,3×7,8 mm,

~200 gramów 163,8×76,3×7,8 mm,

~195 gramów 165,8×76,1×8,1 mm,

~200 gramów Odporność IP68 IP65 IP65 IP64

Ile będą kosztować nowe smartfony Vivo w Polsce? Ceny w złotówkach

Wszystkie cztery smartfony trafią do sprzedaży w Polsce już 9 maja 2025 roku – będzie można je kupić w sieci Media Expert. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Vivo X200 Pro 5G (16/512 GB) – 5299 złotych,

Vivo V50 Lite 5G (8/256 GB) – 1499 złotych,

Vivo V50 Lite (8/256 GB) – 1299 złotych,

Vivo Y19s (8/256 GB) – 799 złotych,

Vivo Y19s (6/128 GB) – 649 złotych.

Osoby, które od 9 maja do 1 czerwca kupią modele X200 Pro lub V50 Lite (5G), otrzymają w prezencie roczną ochronę ekranu, słuchawki bezprzewodowe Vivo TWS 3e i ładowarkę Flash Charger 90 W. Z kolei do smartfona Vivo Y19s dodawana ma być w tym samym okresie roczna ochrona ekranu i ładowarka Flash Charger 44 W.