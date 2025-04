Biedronka wydała ważny komunikat. Musisz to zrobić, inaczej możesz nie dostać rabatu

Biedronka wydała ważny komunikat, którego klienci nie powinni zbagatelizować. Chyba że nie zależy im na wygodnych funkcjach, dostępnych w aplikacji sieci na smartfony.

Biedronka każe zaktualizować aplikację

Biedronka to jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce, która od maja 2022 roku oferuje klientom dostęp do nowej wersji aplikacji – jednymi z największych, wdrożonych wówczas nowości, były shakeomat oraz skaner cen. Program jest nieustannie aktualizowany i wzbogacany o kolejne funkcje – w lipcu 2024 roku udostępniono e-paragony, dzięki czemu klienci nie muszą już brać papierowej wersji (aczkolwiek wciąż dostają potwierdzenie wysłania e-paragonu, czasem wraz z informacją o różnych promocjach albo voucherami na zakupy).

Użytkownicy aplikacji otrzymują ważną wiadomość, której nie powinni zbagatelizować i pominąć. Biedronka informuje bowiem, że już z końcem kwietnia 2025 roku zakończy wsparcie dla wersji aplikacji starszych niż 2.8.0 (to wersja, która została udostępniona w lipcu 2024 roku i przyniosła wspomniane przed chwilą e-paragony).

Użytkownicy, wciąż używający starszych wersji programu, którzy zdecydują się na aktualizację aplikacji, zyskają – oprócz możliwości korzystania z e-paragonów (jest to opcjonalne, a na dodatek dostępne w wybranych sklepach sieci) – funkcję filtrowania listy i mapy sklepów po preferowanych usługach oraz nawigowania do niego.

Ponadto po aktualizacji będą mogli wpisać kod produktu w funkcji skanera cen, a także zyskają większy komfort podczas przeglądania gazetek dzięki opcji podglądu.

Komunikat Biedronki informujący o konieczności aktualizacji aplikacji (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Biedronka nie precyzuje, co się stanie 1 maja 2025 roku. Niewykluczone, że program będzie dalej działał i umożliwi wyświetlenie oraz zeskanowanie karty lojalnościowej, jednak jego funkcjonalność, z uwagi na brak wsparcia, będzie ograniczona. Może w praktyce oznaczać to brak możliwości skorzystania z niektórych promocji i tym samym uzyskanie rabatu na zakupy.

Jak zaktualizować aplikację Biedronka na Androidzie i iOS?

Istnieje prawdopodobieństwo, że nie musicie nic robić, ponieważ macie włączone automatyczne aktualizacje aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Aby sprawdzić, z jakiej wersji programu Biedronki korzystacie, uruchomcie go i przejdźcie do sekcji Więcej na dolnym pasku – informacja o wersji wyświetli się w dolnej połowie ekranu.

Najnowsza wersja aplikacji to 2.12.0, udostępniona 12 lutego 2025 roku. Jeśli macie starszą, aktualizację możecie pobrać, przechodząc do sklepu Google Play na smartfonie z Androidem lub do App Store na iPhonie.