Funtouch OS 15 – lista zmian i nowości. Które smartfony Vivo dostaną aktualizację?

Funtouch OS 15 to autorska wersja nakładki marki Vivo na system Android 15. Jakie nowe funkcje zyskają użytkownicy i które smartfony otrzymają aktualizację?

Dzięki Funtouch OS 15 smartfony Vivo będą działały jeszcze szybciej

Funtouch OS 15 jest firmowany hasłem nowa era płynności, ponieważ poprawia ogólną płynność systemu Android i animacje jego elementów. Chińczycy zdecydowali się bowiem zastąpić algorytm Fair Scheduling systemu Android autorskim modelem Priority Scheduling, dzięki czemu oprogramowanie priorytetowo traktuje moc obliczeniową procesów pierwszoplanowych. To pozwoliło przyspieszyć uruchamianie aplikacji o 15%, nawet przy dużym obciążeniu.

Ponadto producent zaimplementował nową technologię Memory Enhancement Technology, która wykorzystuje zoptymalizowany algorytm kompresji pamięci zRAM – dzięki temu prędkość kompresji jest wyższa aż o 40%. Co więcej, równocześnie zmniejsza zużycie pamięci GPU przez aplikacje działające w tle. Pozwala to uruchamiać wiele aplikacji jednocześnie i nie wpływa to negatywnie na płynność działania urządzenia.

W Funtouch OS 15 wdrożono również autorską technologię Origin Animation, która poprawia płynność animacji i szybkość reakcji na interakcję. Silnik Lightning-Speed ​​tworzy dedykowany kanał do wykonywania animacji i przyspiesza uruchamianie aplikacji o 20%. Oprócz tego efekt Aqua Dynamic wzbogaca interakcje systemu za pomocą animowanych efektów, które odtwarzają ruch wody, dzięki czemu każda interakcja wydaje się płynniejsza i bardziej naturalna.

Jakie nowe funkcje wprowadza Funtouch OS 15?

Właściciele smartfonów z Funtouch OS 15 mogą ustawić własne wideo jako tapetę oraz zmienić styl i wybrać stopień zaokrąglenia krawędzi ikon (od bardziej kwadratowych do całkowicie okrągłych), a także ukryć nazwy programów. Do ich dyspozycji oddano też nowy podwójny zegar i zegar światowy oraz dwa nowe style Always On Display i cztery nowe animacje podczas odblokowywania urządzenia ekranowym czytnikiem linii papilarnych.

Funtouch OS 15 (źródło: Vivo)

Vivo dodało też do Funtouch OS 15 kilka funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dzięki nim można poprawić jakość zdjęcia (wyostrzyć je) i usunąć cienie z dokumentów. Nowa wersja oprogramowania umożliwia również przekształcenie zdjęć w filmy z muzyką, efektami i stylami. Dla graczy z kolei przygotowano nowy tryb Ultra Game Mode, który zapewnia panel wydajności i dostęp do narzędzi gry na pasku bocznym. Gracze mogą także skorzystać z opcji Game Small Window, która pozwala grać w mniejszym, pływającym oknie.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji producentowi udało się też wydłużyć czas odtwarzania muzyki o 1 godzinę. AI jest również w stanie nauczyć się nawyków użytkownika, związanych ze snem – kiedy on śpi, ona ogranicza pracę urządzenia i niepotrzebną wtedy łączność z siecią komórkową. Dzięki temu więcej energii pozostaje w akumulatorze i użytkownik może dłużej korzystać ze smartfona, gdy się wyśpi.

Funtouch OS 15 (źródło: Vivo)

Prywatność i bezpieczeństwo w Funtouch OS 15

Funtouch OS 15 ma też kilka rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ochroną prywatności użytkownika. Kiedy ktoś użyje aplikacji firm trzecich do nagrywania ekranu lub jego udostępniania, system automatycznie ukryje prywatne informacje, takie jak treść powiadomień.

Oprogramowanie jest też w stanie rozpoznać dźwięki alarmowe, takie jak syrena, a także płacz dziecka – w takim przypadku od razu poinformuje o tym użytkownika. Funtouch OS 15 potrafi też przekształcić mowę na tekst. Funkcja ta obsługuje ponad 80 języków i dialektów, w tym 9 bez dostępu do internetu.

Które smartfony Vivo otrzymają aktualizację do Funtouch OS 15?

Pierwsze smartfony Vivo otrzymały już aktualizację do Funtouch OS 15 – Vivo X Fold 3 Pro oraz modele z serii Vivo X100 i Iqoo 12. Aktualizacji mogą się jednak też spodziewać m.in. właściciele Vivo X90 Pro, który był oficjalnie sprzedawany w Polsce, zanim Vivo wycofało się z Polski.