Samsung znów rozdaje prezenty. Jeden możesz nawet wybrać

Samsung przygotował kolejną promocję, jednak dzięki tej możesz otrzymać nie tylko jeden, a aż dwa gratisy. W dodatku drugi wybierzesz sam(a). Aby z niej skorzystać, wystarczy kupić tablet z serii Galaxy Tab S10 FE.

Nowa promocja na tablety z serii Samsung Galaxy Tab S10 FE

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE lub Galaxy Tab S10 FE+ do 11 maja 2025 roku w sklepie Samsunga lub u jednego z jego autoryzowanych partnerów. W przypadku tej oferty na liście znajdują się nie tylko sklepy z elektroniką, ale też operatorzy (Orange, Play, Plus i T-Mobile), co nie jest standardem.

Zakup urządzenia to jednak nie jedyny warunek, jaki należy spełnić, aby skorzystać z tejże promocji. Po nabyciu tabletu trzeba go aktywować, tzn. uruchomić na terenie Polski, połączyć z internetem i zaakceptować warunki użytkownika końcowego (EULA), a następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć na baner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy – musisz to zrobić do 25 maja 2025 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, która może trwać do 14 dni roboczych, w ciągu 30 dni roboczych zostaną do Ciebie wysłane gratisy:

słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym oraz

opaska Samsung Galaxy Fit 3 w kolorze szarym lub lokalizator Samsung Galaxy SmartTag 2 kolorze czarnym – sam wybierasz, który z tych dwóch gratisów chcesz otrzymać.

Regulamin promocji (PDF)

Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ (porównanie)