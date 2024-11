Nowy smartfon Vivo ma bardzo ciekawy element

Nowy smartfon Vivo Y19s, który właśnie dołączył do oferty chińskiego producenta, to urządzenie z podstawową specyfikacją, która mimo wszystko ma kilka mocnych stron. Szczególnie wyróżnia się jeden element.

Vivo Y19s – specyfikacja

Jak w większości tego typu urządzeń, czyli pozycji z niższej półki, producent połączył tu mocne elementy ze słabszymi. I tak na przykład wyświetlacz z matrycą LCD cechuje się dużą przekątną – 6,68 cala oraz obsługą odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasnością do 1000 nitów, ale jednocześnie ma rozdzielczość tylko HD+ 1608×720 pikseli, co przekłada się na 264 ppi. Na przodzie umieszczono też aparat z sensorem 5 Mpix, co nie sugeruje wysokiej jakości zdjęć typu selfie.

Vivo Y19s (źródło: Vivo)

Na tyle urządzenie ma zaś aparat główny z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.8, lecz towarzyszy mu niewiele użyteczny sensor o rozdzielczości 0,08 Mpix z f/3.0, który może jako tako pomóc przy fotografii z efektem rozmytego tła. Poniżej aparatów znalazł się jednak najciekawszy element w tej nowej konstrukcji, a mianowicie pierścień świetlny, który może świecić na różne kolory i informować o przychodzących połączeniach i wiadomościach czy nowych powiadomieniach z aplikacji, a także dopasować sposób świecenia do odtwarzanej muzyki.

Vivo Y19s (źródło: Vivo)

Motorem napędowym urządzenia jest procesor Unisoc T612, który nie ma modemu 5G i jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego, który dziś można uznać za przestarzały. Ponadto na pokładzie znajduje się – w zależności od wersji – od 4 do 6 GB RAM LPDDR4X i od 64 do 128 GB (wolnej) pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1. Jedną i drugą można rozszerzyć – operacyjną o maksymalnie 6 GB kosztem wbudowanej, a masową o nawet 1 TB z wykorzystaniem karty microSD.

Vivo Y19s ma jeszcze m.in. Bluetooth 5.2, radio FM, port USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG, dual SIM (2x nano SIM; niehybrydowy), głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5500 mAh, który można ładować kablem maksymalnie z mocą 15 W. Smartfon pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Funtouch OS 14.

Całe urządzenie ma wymiary 165,75×76,1×8,1 mm i waży 198 gramów. Producent deklaruje, że jest odporne na pył i wodę zgodnie z kryteriami klasy IP64.

Ile kosztuje smartfon Vivo Y19s i gdzie można go kupić?

Model ten trafił do sprzedaży w Tajlandii, gdzie jest dostępny w dwóch konfiguracjach: 4/128 GB za 4399 THB (równowartość około 520 złotych i 6/128 GB za 4999 THB (~590 złotych).