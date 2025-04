Chcą zrobić z Ciebie frajera, wykorzystując Blik. Klikasz i masz duży problem

Twoje konto Blik zostanie zablokowane – kliknij i wypełnij formularz, aby tego uniknąć. Wiadomość tego typu brzmi groźnie, a cyberoszuści postarali się o to, by całość wyglądała profesjonalnie i przekonująco. W taką pułapkę łatwo wpaść, dlatego przestrzegamy!

Oszustwo metodą na Blik – CERT Polska ostrzega

Dzień dobry, w związku z podejrzaną aktywnością na Twoim koncie Blik, dostęp do konta został ograniczony – tak rozpoczyna się wiadomość, rozsyłana na skrzynki mailowe Polaków. Rzekomym nadawcą jest Polski Standard Płatności, ale nie daj się oszukać. To próba wyłudzenia danych i pieniędzy.

CERT Polska ostrzega, że oszustwo na Blika zyskuje na popularności. Niewykluczone, że podobny mail trafił też do Twojej skrzynki. Pod żadnym pozorem nie wciskaj znajdującego się w wiadomości przycisku (Zabezpiecz moje konto Blik), a już na pewno nie podawaj żadnych danych osobowych ani wygenerowanego kodu Blik na otwartej stronie.

‼️Konieczne natychmiastowe działanie, dostęp do konta BLIK zablokowany! Informują OSZUŚCI w wiadomościach email, które trafiają dziś do użytkowników w całej Polsce. Zachowajcie ostrożność!

Cyberprzestępcy oczekują podania danych kontaktowych w zamian możliwość dalszego… pic.twitter.com/fcM4YG15gq — CERT Polska (@CERT_Polska) April 23, 2025

Strona imituje witrynę Blika i zawiera formularz, za sprawą którego oszuści próbują wyłudzić Twoje imię, nazwisko czy numer telefonu. Zatwierdzenie danych kosztować ma zaś 5,99 złotych plus VAT, ale równie dobrze żądana kwota może być wyższa. To dobry moment, by przypomnieć, że przed potwierdzeniem płatności Blik zawsze należy sprawdzić jej szczegóły i kwotę oraz to, kto jest odbiorcą.

O tym warto wiedzieć i pamiętać

Warto również pamiętać, że towarzyszący nam już od 10 lat Blik to nie konto, lecz system płatności, który jest powiązany z Twoim kontem bankowym. Sama treść wiadomości powinna więc dać Ci do myślenia. Innymi słowy: nie ma możliwości, by ktoś ograniczył Ci dostęp do konta Blik, ponieważ… coś takiego nie istnieje.

Zagrożenie jednak jest realne, ale dopiero wtedy, gdy spełnisz żądania cyberprzestępców. Nie tylko możesz stracić pieniądze z konta, ale też Twój numer może trafić do spamerskich baz, czego efektem będzie zalew niechcianych SMS-ów, wiadomości e-mail czy połączeń.

źródło: CERT Polska/X

Cyberprzestępcy stosują socjotechnikę, aby przechytrzyć swoje ofiary. Może się więc zdarzyć, że dasz się oszukać. Co wtedy należy zrobić? Podjąć natychmiastowe działanie. Najlepiej zgłosić się na najbliższy komisariat policji.

Policja rozbiła grupę. Oszukiwali metodą na Blik

O tym, że Policja ma jakąkolwiek skuteczność w walce z tego typu procederami, może świadczyć informacja z 24 kwietnia 2025 roku. Otóż Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z policjantami z KPP w Hajnówce rozbiło grupę oszustów, wyłudzających pieniądze metodą na Blik.

Przestępcy wymyślili sobie taki schemat działania, że przejmowali konta na portalu społecznościowym, a następnie wysyłali do znajomych ofiar prośby o kod Blik ze względu na pilną konieczność zapłaty za zamówienie. Szacuje się, że mogli oszukać w ten sposób nawet kilkaset osób, wyłudzając łącznie kilkaset tysięcy złotych.

Policjanci zatrzymali dwie osoby zaangażowane w proceder i umieścili je w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.