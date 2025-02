Znany producent smartfonów wraca do Polski! Na 100% i oficjalnie

Nareszcie wiemy to na pewno i mamy oficjalne potwierdzenie. Smartfony Vivo powracają do Polski i już niebawem do sklepów w naszym kraju trafią pierwsze premierowe modele. Ależ to jest dobra wiadomość!

Po dwóch latach nieobecności marka Vivo powraca do Polski

Chińska marka ma krótką, ale dość burzliwą historię. Vivo zadebiutowało w Polsce pod koniec 2020 roku i zdołało zyskać całkiem dużą sympatię wśród użytkowników. Zupełnie nieoczekiwanie jednak w czerwcu 2023 roku Vivo wycofało się z Polski i od tego czasu żadne smartfony z tym logo nie trafiły do polskich sklepów. I tak oto dochodzimy do roku 2025.

W ubiegłym miesiącu Grzesiek zauważył, że na oficjalnej stronie poświęconej zaprezentowanemu w ubiegłym roku modelowi Vivo X200 Pro znajduje się informacja o pojemności akumulatora w wariancie przeznaczonym na cztery rynki: hiszpański, włoski, czeski i… polski. To był jasny sygnał, że smartfony chińskiego producenta najpewniej powrócą do naszego kraju i dziś możemy to oficjalnie potwierdzić.

Vivo (fot. Tabletowo.pl)

Premierowe smartfony Vivo w Polsce pojawią się już niebawem

Smartfony Vivo oficjalnie wracają do Polski – dobrą wiadomość przekazał dziś Damian Poniatowski, piastujący stanowi Sales Directora w Vivo Polska. Zapowiedział równocześnie, że premiery pierwszych nowych modeli należy spodziewać się już niebawem, bo w drugim kwartale 2025 roku.

Co warte podkreślenia, w notce prasowej odnajdujemy informację o nowych modelach należących do uznanych serii smartfonów, co – po pierwsze – sugeruje, że na polskich półkach sklepowych jeszcze przed wakacjami może zadebiutować kilka różnych smartfonów Vivo, a po drugie, że nie będą to tylko reprezentanci serii X, ale mogą też należeć do linii V czy Y.

Szczegóły na temat planów związanych z premierą nowych smartfonów w naszym kraju mamy poznać na przestrzeni kilku najbliższych tygodni. Póki co otrzymaliśmy jedynie marketingowe słodzenie, że Polska jest dla Vivo jednym z kluczowych rynków i że Polacy wyróżniają się wysoką świadomością technologiczną, co – naturalnie – ma zaowocować ich (naszym) dużym zainteresowaniem tymi urządzeniami.