Vivo V50 Lite jest poziom niżej niż brat, ale i tak może się podobać

Już niebawem globalnej premiery powinien doczekać się smartfon Vivo V50 Lite. W sieci pojawiło się sporo informacji na jego temat – pozwalają one liczyć na naprawdę interesujący model z pogranicza niskiej i średniej półki.

Premiera Vivo V50 Lite zbliża się wielkimi krokami

Dopiero co, bo w lutym, zaprezentowany został smartfon Vivo V50 o wyjątkowo kuszącej specyfikacji. Teraz, wielkimi krokami zbliża się premiera nieco uboższego, ale wcale nie mniej interesującego modelu Vivo V50 Lite 4G. W sieci przedwcześnie pojawiły się rendery, szczegóły na temat specyfikacji oraz europejska cena tego urządzenia – bo, tak, ma trafić także do sprzedaży na Starym Kontynencie.

Źródłem informacji jest Sudhanshu, który przesłał redakcji 91mobiles także rendery. Widzimy na nich urządzenie o podobnej stylistyce do podstawowego modelu z serii V50: z wyświetlaczem wypełniającym niemal cały front, a na tyle z estetyczną wyspą mieszczącą aparaty oraz świetlny okrąg Aura LED.

Smartfon Vivo V50 Lite 4G dostępny ma być w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnofioletowej i lawendowej. Cena za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej wynosić zaś ma w naszej części świata 250 euro (równowartość ~1050 złotych).

Vivo V50 Lite (fot. 91mobiles)

Specyfikacja Vivo V50 Lite 4G ma mocne strony

Co otrzymamy w zamian? Urządzenie wyposażone między innymi w mający już prawie dwa lata, ale wciąż dobrze radzący sobie procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 90 W.

Obraz wyświetlany ma być na 6,77-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na froncie znajdzie się też 32 Mpix aparat, a z tyłu pojawią się dwa oczka: główne 50 Mpix i wspierające o rozdzielczości 2 Mpix. Dopełnieniem całości będzie Android 15 z nakładką Funtouch OS 15, a konstrukcja spełni kryteria klasy IP65.

Podobno w planach jest także model Vivo V50 Lite 5G o bardzo zbliżonej specyfikacji, ale wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 6300 oraz nieco lepszy aparat wspomagający – o rozdzielczości 8 Mpix.

Jak Vivo V50 Lite wypada na tle braci?

Za podsumowanie niech posłuży tabelka, dzięki której szybko porównasz nadchodzący model z poprzednikiem, jak również z podstawowym smartfonem Vivo V50 zaprezentowanym w ubiegłym miesiącu:

Vivo V40 Lite 4G Vivo V50 Lite 4G Vivo V50 Lite 5G Vivo V50 5G Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 685 Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6300 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Pamięć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki Aparaty Tył: 50 + 2 Mpix,

przód: 32 Mpix Tył: 50 + 2 Mpix,

przód: 32 Mpix Tył: 50 + 8 Mpix,

przód: 32 Mpix Tył: 3 x 50 Mpix,

przód: 50 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 80 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 6000 mAh,

ładowanie do 90 W System Android 14 / Funtouch OS 14 Android 15 / Funtouch OS 15 Android 15 / Funtouch OS 15 Android 15 / Funtouch OS 15

Vivo V50 Lite 4G ma zadebiutował w Europie, więc jest też szansa na to, że trafi do sklepów w naszym kraju. Szczególnie że firma Vivo oficjalnie wróciła do Polski.