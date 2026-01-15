Polska premiera serii Redmi Note 15. Ciekawe średniaki w promocji na start

Seria Redmi Note 15 oficjalnie zadebiutowała dziś na polskim rynku i z tej okazji firma Xiaomi przygotowała promocję na start. Zobacz, co oferuje każdy z pięciu modeli i sprawdź, co możesz zyskać, decydując się na zakup właśnie teraz.

Oficjalna premiera serii Redmi Note 15 w Polsce. Pięć modeli do wyboru

Chociaż smartfony z serii Redmi Note 15 pojawiły się w polskich sklepach już w grudniu 2025 roku, dopiero dziś miejsce ma ich oficjalna premiera. Warto się więc jeszcze raz przyjrzeć tym urządzeniom z bliska, szczególnie że równocześnie wystartowała promocja na start, dzięki której możesz trochę zaoszczędzić, a czasem odebrać jakiś prezent.

Na dobry początek rzućmy okiem na to, co konkretnie mają do zaoferowania poszczególne modele, a tym razem – podobnie jak w przypadku serii Redmi Note 14 – producent przygotował ich pięć:

Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 15 (5G) Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 15 Pro (5G) Redmi Note 15 Pro+ (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED

6,77 cala

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Ultra Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256 GB 128 GB 256 GB 256 GB 256/512 GB Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 5520 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 6580 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 100 W Aparat z przodu 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 164×75×7,94 mm 163,1×78×7,96 mm 163,1×76×7,96 mm 163,1×78×7,96 mm 163,4×78×8,4 mm Waga 184 gramy 178 gramów 195 gramów 210 gramów 208 gramów Odporność IP64 IP65 IP65 IP68 IP68

Jak widzisz, smartfony mają parę wspólnych cech, ale istnieją też poważne różnice między modelami podstawowymi a tymi, które mają w nazwach dopisek Pro. Omówmy sobie teraz pokrótce każdy z nich…

Redmi Note 15 – dla osób bez większych wymagań

Redmi Note 15 to sprzęt z dolnych rejonów średniej półki. Może pochwalić się między innymi wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Warto zwrócić uwagę na to, który z dwóch dostępnych wariantów się wybiera, bo różnice między nimi są olbrzymie.

Wersja 4G bazuje na procesorze MediaTek Helio G100 Ultra, ma 8 GB RAM i akumulator o pojemności 6000 mAh z ładowaniem do 33 W, a do tego aparat 108 Mpix, któremu towarzyszy jedynie sensor do pomiaru głębi.

Redmi Note 15 (4G) / źródło: x-kom

Z kolei Redmi Note 15 5G wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ma 6 GB RAM i akumulator o pojemności 5520 mAh (za to z ładowaniem do 45 W), a temu samemu aparatowi 108 Mpix towarzyszy ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix.

Redmi Note 15 (5G) / źródło: x-kom

Poniżej możesz zobaczyć też, jak ich specyfikacja wypada w porównaniu do poprzedniej generacji:

Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 14 (4G) Redmi Note 15 (5G) Redmi Note 14 (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2400×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2400×1080 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Ultra MediaTek Helio G99 Ultra Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 8 GB 6/8 GB 6 GB 6-12 GB Pamięć masowa 256 GB 128/256 GB 128 GB 128-512 GB Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 5500 mAh,

ładowanie do 33 W 5520 mAh,

ładowanie do 45 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi,

2 Mpix (f/2.4) – makro 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC Wymiary 164×75×7,94 mm 163,3×76,6×8,16 mm 163,1×78×7,96 mm 162,4×75,7×7,99 mm Waga 184 gramy 197 gramów 178 gramów 190 gramów Odporność IP64 IP54 IP65 IP64

Z okazji oficjalnej premiery firma Xiaomi zdecydowała się na tymczasowe obniżenie cen o 200 złotych w przypadku obu modeli. Oznacza to, że Redmi Note 15 (4G) z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej można kupić za 899 złotych (zamiast 1099 złotych).

Smartfon Redmi Note 15 (5G) w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej jest natomiast dostępny w promocyjnej cenie 999 złotych (zamiast 1199 złotych).

Redmi Note 15 Pro – ile zmienia Pro w nazwie?

Odpowiedź na zadane wyżej pytanie brzmi: sporo, naprawdę sporo. To nie tylko wydajniejsze procesory i akumulatory o większej pojemności, ale też wyższej klasy aparaty. Ponownie jednak warto zwrócić uwagę na to, czy wybiera się model 4G, czy 5G, choć tym razem przynajmniej nie różnią się ilością pamięci (w obu przypadkach to 8 GB RAM i 256 GB na pliki) ani aparatami: główny sensor ma 200 Mpix (z bezstratnym zoomem matrycowym 4x), a towarzystwa dotrzymuje mu jednostka ultraszerokokątna o rozdzielczości 8 Mpix.

Jednak Redmi Note 15 Pro w wersji 4G wykorzystuje procesor MediaTek Helio G200 Ultra i akumulator o pojemności 6500 mAh, a do wyświetlania obrazu służy mu ekran 1080p o przekątnej 6,77 cala. Klasa pyło- i wodoszczelności zaś to IP65.

Redmi Note 15 Pro (4G) / źródło: x-kom

Z kolei Redmi Note 15 Pro w wersji 5G ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra i akumulator o pojemności 6580 mAh, obraz wyświetla na ekranie 1280p o przekątnej 6,83 cala, a do tego konstrukcja cechuje się wyższą klasą pyło- i wodoszczelności: IP68.

Redmi Note 15 Pro (5G) / źródło: x-kom

Podobnie jak w przypadku modeli podstawowych, rzućmy okiem na porównanie smartfonów z ich bezpośrednimi poprzednikami:

Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 14 Pro (4G) Redmi Note 15 Pro (5G) Redmi Note 14 Pro (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2400×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2712×1220 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Helio G100 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM 8 GB 8/12 GB 8 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256 GB 128-512 GB 256 GB 256/512 GB Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 5500 mAh,

ładowanie do 45 W 6580 mAh,

ładowanie do 45 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 163,1×76×7,96 mm 162,2×74,9×8,24 mm 163,1×78×7,96 mm 162,3×74,4×8,4 mm Waga 195 gramów 180 gramów 210 gramów 190 gramów Odporność IP65 IP64 IP68 IP68

W przypadku tych modeli również przygotowana została promocja na start. Dzięki niej smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej kosztuje 1299 złotych (zamiast 1499 złotych).

Cena modelu Redmi Note 15 Pro (5G) z 8 GB RAM i 256 GB nie została obniżona i wynosi – standardowo – 1699 złotych. Za to w sklepie Xiaomi można dorzucić do koszyka za symboliczną złotówkę urządzenie Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L.

Na deser: Redmi Note 15 Pro+

Najlepiej wyposażony z całej piątki jest model Redmi Note 15 Pro+ 5G. Ma taki sam wyświetlacz jak Redmi Note 15 Pro (5G) i taki sam akumulator jak Redmi Note 15 Pro (4G), ale obsługujący ładowanie z wyższą mocą, sięgającą aż 100 W (jest też opcja ładowania zwrotnego z mocą 22,5 W). Z braćmi łączy go także system fotograficzny, tworzony przez główny aparat 200 Mpix i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.

Redmi Note 15 Pro+ (5G) / źródło: x-kom

Poza wyższą mocą ładowania największą różnicą jest zastosowany procesor – to Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Rzućmy okiem na porównanie z poprzednikiem:

Redmi Note 15 Pro+ (5G) Redmi Note 14 Pro+ (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2712×1220 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256/512 GB 256/512 GB Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 100 W 5110 mAh,

ładowanie do 120 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 163,4×78×8,4 mm 162,5×74,7×8,75 mm Waga 208 gramów 205 gramów Odporność IP68 IP68

W ramach oferty premierowej w sklepie Xiaomi można liczyć na prezent za złotówkę – do wyboru: tablet Redmi Pad 2 (4/128 GB) lub robot odkurzający Xiaomi Robot Vacuum S40C EU. Cena samego smartfona wynosi zaś 1999 złotych za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej oraz 2299 złotych za wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej.

Wytrzymałość to mocna strona tych smartfonów

Poza wszystkim, o czym już tu wspomniałem, warto jeszcze wspomnieć o charakterystycznej dla całej serii wytrzymałości, którą producent określa mianem Redmi Titan. Chodzi o zestaw rozwiązań sprzyjających długowieczności. Konstrukcje cechują się podwyższoną odpornością mechaniczną, a akumulatory mają zachowywać 80% pojemności po ładowaniu numer 1600.

Redmi Note 15 (fot. Xiaomi)

W kontekście odporności warto też wspomnieć o szkle Corning Gorilla Glass Victus 2 w modelach z dopiskiem Pro. Dodatkowo smartfon Redmi Note 15 Pro+ 5G ma wykonany z włókna szklanego tylny panel.