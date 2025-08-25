Tanie roboty sprzątające Xiaomi już mogą sprzątać w Twoim domu

Na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe roboty sprzątające popularnej marki z Chin. Jeden nich to model premium z funkcją samooczyszczania, drugi natomiast to budżetowa i kompaktowa alternatywa.

Xiaomi Robot Vacuum H40 – robot sprzątający z funkcją automatycznego opróżniania zbiornika

Do sprzedaży w Polsce trafiły dwa nowe roboty sprzątające marki Xiaomi, które swoją premierę w Singapurze miały pod koniec lipca 2025 roku. Pierwszy z nich to odkurzająco-mopujący Robot Vacuum H40. Model ten oferuje moc ssania sięgającą 10 tysięcy Paskali i korzysta z wielokierunkowej technologii zapobiegającej splątaniu włosów czy sierści na szczotce głównej i bocznej.

Xiaomi Robot Vacuum H40 wyposażono również w akumulator o pojemności 5200 mAh, co według deklaracji producenta ma wystarczyć na odkurzanie i mopowanie do 180 minut w trybie standardowym. Sprzęt może pracować w czterech trybach odkurzania (cichym, standardowym, wysokiej wydajności i turbo) oraz trzech trybach mopowania – tryby można ustawić w aplikacji Xiaomi Home.

Po zakończonej pracy maszyna automatycznie opróżni zbiornik na kurz do worka o pojemności 4 litrów, umieszczonego w stacji. Zgodnie z deklaracją producenta worek wystarcza na okres do 90 dni.

Model ten korzysta z precyzyjnego systemu mapowania LDS. Technologia ta umożliwia skanowanie i mapowanie w 360 stopniach w całym domu. W aplikacji tworzony jest plan pięter w 3D, dzięki czemu można łatwo zarządzać urządzeniem, a także wybierać pomieszczenia do sprzątnięcia czy weryfikować trasę robota w czasie rzeczywistym.

Xiaomi zastosowało w nim również funkcję zapobiegania upadkom, automatyczne dokowanie przy niskim poziomie naładowania akumulatora czy możliwość pokonywania progów o wysokości do 2 centymetrów.

Xiaomi Robot Vacuum H40 (źródło: mi.com)

Xiaomi Robot Vacuum H40 wyceniono na 1199 złotych.

Xiaomi Robot Vacuum S40C – tani robot sprzątający z funkcją mopowania

Drugi, budżetowy robot sprzątający to Xiaomi Robot Vacuum S40C. Sprzęt ten oferuje moc ssania 5000 Paskali. Na pokładzie znalazł się laserowy system nawigacji LDS – odpowiedzialny za szybkie mapowanie – oraz liczne czujniki, zapobiegające utknięciu czy upadkom. Również w przypadku modelu S40C mamy do czynienia z czterema trybami ssania – cichym, standardowym wysokiej wydajności i turbo. Użytkownik może też samodzielnie w aplikacji wybrać poziom przepływu wody.

Xiaomi Robot Vacuum S40C (źródło: mi.com) Xiaomi Robot Vacuum S40C (źródło: mi.com)

Xiaomi Robot Vacuum S40C kosztuje 669 złotych.

Na globalnej stronie Xiaomi pojawił się również model Truclean W30 Pro. Jest to odkurzacz pionowy na sucho i mokro. Mop rolkowy jest automatycznie myty i suszony w stacji dokującej. Sprzęt może czyścić powierzchnie na płasko. Producent deklaruje, że akumulator o pojemności 4000 mAh pozwala na 40-minutowe sprzątanie na jednym ładowaniu.

Póki co model ten jest dostępny na niemieckim Amazonie za 199,35 euro (równowartość około 830 złotych).