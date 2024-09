Qualcomm ma nową bazę dla popularnych telefonów

Nie robiąc przy tym większego hałasu, firma Qualcomm wprowadziła do swojej oferty chipset Snapdragon 6 Gen 3, który już niebawem stanie się najpewniej sercem jednych z najczęściej wybieranych smartfonów. Ma mianowicie stanowić solidną bazę dla urządzeń z pogranicza niskiej i średniej półki.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 zasili najpewniej dobre smartfony do 1500 złotych, a i nie będzie zaskoczeniem, jeśli pojawi się w nieco droższych urządzeniach. Chipset dołącza do rodziny, w której niedawno pojawił się (wyraźnie słabszy od niego) Snapdragon 6s Gen 3 i podobnie jak w jego przypadku amerykański producent pominął drugą generację – opisywany układ jest wszak bezpośrednim następcą Snapdragona 6 Gen 1.

W porównaniu do poprzednika zmieniło się stosunkowo niewiele, choć najpewniej będzie można mówić o sporym wzroście wydajności. Na stronie produktu czytamy, że w przypadku CPU wynosi on 10%, przy przetwarzaniu danych przez sztuczną inteligencję – 20%, a dla grafiki – aż 30%. Nie są to może zawrotne wartości, ale jednak mogą przynieść odczuwalne efekty.

Snapdragon 6 Gen 3 (źródło: Qualcomm)

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 – specyfikacja

Czas już, by pogadać o konkretach. Stworzony w 4-nm procesie technologicznym chipset został wyposażony w 4 wydajne rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz 4 energooszczędne rdzenie Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Do tego dochodzi procesor graficzny Adreno 710. Układ SoC obsługuje też pamięć typu LPDDR5 o częstotliwości taktowania 3200 MHz oraz pamięć masową w formacie UFS 3.1.

Chipset obsługuje wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i aparaty do 200 Mpix. Pozwala też skorzystać z kodeku audio Aqstic i jest kompatybilny z technologią Snapdragon Sound. W kontekście łączności zaś oferuje 5G (o prędkości do 2,9 Gb/s), W-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Na dobrą sprawę specyfikacja ta czyni z niego bardzo bliskiego brata układu Snapdragon 7s Gen 2, który został wydany niespełna rok temu. Jedyne zauważalne różnice pomiędzy nimi to niższe taktowanie energooszczędnych rdzeni (1,8 GHz tutaj vs 1,95 GHz tam) oraz brak obsługi wyświetlaczy Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z tym nowym procesorem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze znana. Nie będzie jednak dużym zaskoczeniem, jeśli pierwsze modele z nowym procesorem Amerykanów trafią na rynek jeszcze przed końcem tego roku.

Jego poprzednik przez ostatnie dwa lata zdążył trafić do bardzo szerokiej gamy urządzeń – całkiem niedawno na przykład do takich modeli, jak Sony Xperia 10 VI, Realme 12 Pro 5G czy Honor Magic 6 Lite.