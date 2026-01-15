Nowa promocja na Disney+. Tyle zaoszczędzisz

Jeżeli Wasze postanowienie noworoczne o większej aktywności fizycznej wzięło już w łeb przez niesprzyjającą pogodę, nowa promocja na subskrypcję Disney+ może Was zainteresować. Dzięki niej zaoszczędzicie kilkadziesiąt złotych.

Nowa promocja na subskrypcję Disney+

Najczęstszymi postanowieniami noworocznymi wśród mieszkańców Polski są większa aktywność fizyczna i zdrowsza dieta. Pogoda za oknem skutecznie jednak skłania do… siadania na kanapie pod kocem z miską chipsów i obejrzenia czegoś w telewizji lub na platformie VOD.

Teraz zachęca do tego również nowa promocja na subskrypcję Disney+. Dzięki niej zapłacicie bowiem mniej za dostęp do tego serwisu z serialami i filmami na żądanie:

23,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące za pakiet Standard,

41,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące za pakiet Premium.

Standardowo pakiet Standard w Disney+ kosztuje obecnie 34,99 złotych miesięcznie, a pakiet Premium – 59,99 złotych miesięcznie po ostatniej podwyżce w 2025 roku. Oznacza to, że sumarycznie oszczędzisz:

33 złote, jeżeli wybierzesz pakiet Standard

oraz 54 złote, jeśli wykupisz pakiet Premium.

Do kiedy obowiązuje nowa promocja na Disney+ i kto może z niej skorzystać?

Nowa promocja na Disney+ w Polsce obowiązuje do 28 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że w tym okresie należy wykupić subskrypcję, aby cieszyć się niższą ceną przez kolejne trzy miesiące (okresy rozliczeniowe).

Oferta przeznaczona jest dla nowych użytkowników oraz „spełniających warunki powracających subskrybentów”. Istnieje zatem szansa, że jeśli w przeszłości zrezygnowaliście z subskrypcji, również możecie skorzystać z tej nowej promocji. Po trzech miesiącach serwis zacznie pobierać standardową cenę – 34,99 złotych za pakiet Standard i 59,99 złotych za pakiet Premium – jeżeli wcześniej nie zrezygnujecie z dostępu.

Promocja na subskrypcję Disney+ w styczniu 2026 roku (źródło: Disney+)

Dla przypomnienia, pakiet Standard pozwala oglądać materiały w 1080p Full HD na maksymalnie dwóch urządzeniach w tym samym czasie, natomiast Premium w rozdzielczości 4K UHD i HDR na nawet czterech urządzeniach jednocześnie. Ponadto daje on dostęp do dźwięku Dolby Atmos.

W obu planach możliwe jest pobieranie materiałów do obejrzenia później offline (tj. bez dostępu do internetu) i nie ma reklam, aczkolwiek Disney+ zastrzega, że

wszystkie plany mogą obejmować reklamy wyświetlane podczas transmisji na żywo (w tym w trakcie powtórek) i wydarzeń specjalnych, a także przed odtwarzaniem treści i po odtwarzaniu treści, zwiastuny kinowe, promocję produktów i usług Disney, sponsoring i inne.

Z platformy Disney+ można korzystać na: