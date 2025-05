Procesor MediaTek Helio G200 to dowód na to, że nowa era jeszcze nie nadeszła

Do portfolio jednego z największych producentów układów do urządzeń mobilnych dołączył nowy procesor Mediatek Helio G200. Jego premiera wskazuje, że nowa era jeszcze nie nadeszła.

Procesor MediaTek Helio G200 to przedstawiciel „starej gwardii”

Tajwański producent ma w swoim portfolio dwie linie procesorów do smartfonów i tabletów – Dimensity i Helio. Przedstawiciele tej pierwszej wyróżniają się obsługą sieci 5G, podczas gdy układy z rodziny Helio nie zapewniają takiej funkcji.

Wydawać by się mogło, że w czasach, gdy sieć 5G staje się coraz bardziej powszechna, procesory bez modemów 5G przestają mieć rację bycia. Premiera SoC MediaTek Helio G200 wskazuje jednak, że czasy dominacji technologii 5G jeszcze nie nadeszły.

MediaTek Helio G200 – specyfikacja

Procesor MediaTek Helio G200 ma ośmiordzeniowe CPU, składające się z dwóch rdzeni Arm Cortex-A76 o częstotliwości taktowania do 2,2 GHz i sześciu Arm Cortex-A55 z zegarem do 2,0 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialny jest natomiast układ Arm Mali-G57 MC2 (do 1,1 GHz).

Chipset obsługuje pamięci RAM LPDDR4X do 4266 Mbps i UFS 2.2, łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 i LTE Cat-13 DL oraz aparaty do 200 Mpix i duety 16 Mpix + 16 Mpix, a także wyświetlacze do 2520×1080 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz.

Tajwański producent deklaruje, że w porównaniu z „alternatywnymi platformami konkurencji” procesor MediaTek Helio G200 zapewnia:

ponad 35% większą wydajność w benchmarku AnTuTu,

ponad 40% większą wydajność w teście jednego rdzenia i ponad 20% większą wydajność w teście wielordzeniowym w benchmarku Geekbench,

ponad 75% wyższą wydajność grafiki,

do 30% wyższą wydajność energetyczną w grach

oraz uruchamianie aplikacji społecznościowych o ponad 50% szybciej.

MediaTek Helio G200 vs MediaTek Helio G100 – porównanie specyfikacji

MediaTek Helio G200 MediaTek Helio G100 CPU 2x Arm Cortex-A76 2,2 GHz

6x Arm Cortex-A55 2,0 GHz 2x Arm Cortex-A76 2,2 GHz

6x Arm Cortex-A55 2,0 GHz GPU Arm Mali-G57 MC2

do 1,1 GHz Arm Mali-G57 MC2 1,0 GHz RAM LPDDR4X

4266 Mbps LPDDR4X

4266 Mbps Pamięć wbudowana UFS 2.2 UFS 2.2 Ekran 2520×1080 pikseli

120 Hz 2520×1080 pikseli

120 Hz Aparaty 200 Mpix, 12 bit DCG

16 Mpix + 16 Mpix 200 Mpix

16 Mpix + 16 Mpix Łączność LTE Cat-13 DL

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 5 LTE Cat-13 DL

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 5 Litografia 6 nm 6 nm Premiera Maj 2025 roku Sierpień 2024 roku

MediaTek Helio G200 ma więc niemal bliźniaczą specyfikację jak MediaTek Helio G100. Producent nie zdecydował się na rewolucyjne zmiany – wśród nich są 12-bitowy DCG, obsługujący nagrywanie wideo HDR o wyższej jakości oraz technologia 4G DC SAR. Ma ona na celu poprawić działanie popularnych aplikacji społecznościowych i komunikatorów w odległych obszarach i regionach o słabym sygnale komórkowym.

Ponadto MediaTek Helio G200 ma minimalnie wydajniejszy układ graficzny, bo o częstotliwości taktowania do 1,1 GHz (vs do 1,0 GHz w Helio G100).