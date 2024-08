Nowy procesor MediaTeka. Ma go już pierwszy smartfon

Mamy do czynienia z bardzo nietypową sytuacją. Nowy procesor MediaTek Helio G100 został zaanonsowany później niż pierwszy smartfon wyposażony w ten układ. Jaka jest specyfikacja tego SoC?

Nowy procesor MediaTek Helio G100 – specyfikacja

Aktualnie układy z rodziny Helio trafiają wyłącznie do tańszych urządzeń, smartfonów i tabletów, ponieważ charakteryzują się tym, że nie mają one modemów, które byłyby zdolne do obsługi sieci 5G. Procesor MediaTek Helio G100 dysponuje modemem Cat-13 4G LTE oraz obsługuje technologie 4×4 MIMO i 256 QAM. Ponadto oferuje nowy „Elevator Mode”, który umożliwia modemowi komórkowemu szybsze ponowne nawiązanie połączenia po wyjściu z przestrzeni bez zasięgu. Do tego nie zabrakło wsparcia dla VoLTE i ViLTE.

źródło: MediaTek

Nowy procesor MediaTek Helio G100 ma też ośmiordzeniowe CPU, na które składają się dwa rdzenie Arm Cortex-A76 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz i sześć rdzeni Arm Cortex-A55 z zegarem do 2,0 GHz. Grafika na pokładzie to zaś Arm Mali-G57 MC2, a całość jest produkowana z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego (N6) TSMC.

Najnowszy SoC tajwańskiego producenta zapewnia też wsparcie dla pamięci RAM LPDDR4X 4266 Mbps i UFS 2.2 oraz aparatów z matrycami 200 Mpix, a także wyświetlaczy o rozdzielczości do 2520×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Warto również wspomnieć, że nowy procesor MediaTek Helio G100 zapewnia obsługę łączności poprzez Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) oraz rozwiązanie o nazwie HyperEngine, który optymalizuje zarządzanie dostępnymi zasobami w celu zapewnienia jak najlepszej jakości rozgrywki.

W przypadku tego układu producent nie trąbi o sztucznej inteligencji – na stronie produktu można znaleźć jedynie wzmiankę o funkcji AI Face Detection.

Nowy procesor MediaTek Helio G100 ma już pierwszy smartfon

Zwykle jest tak, że producenci anonsują nowy układ i dopiero za jakiś czas na rynku pojawiają się pierwsze urządzenia z nim na pokładzie. W tym przypadku jest jednak inaczej, ponieważ już tydzień temu poznaliśmy pierwszy smartfon z Helio G100 – model Tecno Camon 30s Pro, który ma być dostępny również w Polsce.