MediaTek Dimensity 7025 oficjalnie. Możesz chcieć smartfona z takim procesorem

Na rynku pojawił się kolejny intrygujący układ SoC dla smartfonów ze średniej półki. MediaTek Dimensity 7025 może stanowić dla nich solidny fundament, zapewniając przyzwoitą wydajność i niezłe możliwości z zakresu foto.

MediaTek Dimensity 7025 – gdzieś to już widziałem, ale nie do końca

Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7025 został wprowadzony na rynek po cichu, bo też producent nie bardzo miał się czym chwalić. Na dobrą sprawę jest to bliźniak układu Dimensity 7020. Tak jak on zbudowano go w 6-nm procesie technologicznym z wydajnych rdzeni Cortex-A78 (choć o taktowaniu 2,5 GHz, a nie 2,2 GHz) oraz energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 (tu bez zmian – o taktowaniu 2,0 GHz). Niezmiennie uzupełnienie stanowi graficzna jednostka IMG BXM-8-256.

Nic nie zmienia się też w kontekście obsługiwanych typów pamięci – maksem jest RAM w formacie LPDDR5 lub LPDDR4x i flash w standardzie UFS 3.1. Aktualizacji nie doczekała się również lista kompatybilnych technologii łączności (na której znajdują się: 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2) ani specyfikacja obsługiwanego wyświetlacza – układ radzi sobie z panelami o rozdzielczości do 2520×1080 pikseli oraz częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Co więc się zmieniło? Poza wyższym taktowaniem rdzeni jedyna zauważalna różnica polega na tym, że niczym Dimensity 7050 nowy układ jest w stanie obsłużyć aparaty o rozdzielczości sięgającej 200 Mpix (a nie tylko 108 Mpix – jak Dimensity 7020). Teoretycznie pozwala to zatem liczyć na świetne średniopółkowe smartfony z jeszcze większymi możliwościami z zakresu fotografii.

Szansa na świetne smartfony ze średniej półki

Dlaczego piszę, że świetne? Ano dlatego, że istnieje już smartfon bazujący na układzie Dimensity 7020. Stanowi on dowód na to, że MediaTek stworzył konstrukcję, która zapewnia dobrą wydajność, energooszczędność i kulturę pracy. Procesor ten znajduje się konkretnie na pokładzie Motoroli Moto G54 5G Power Edition (a do tego będzie napędzać też model Infinix Note 40 Pro+ 5G).

Nowy układ MediaTek Dimensity 7025 na początek trafia zaś do smartfona Motorola Moto G64 5G, o którym nieco więcej napisał już Grzesiek. Podsumował, że w samej zapowiedzi model ten wygląda na średniaka, który będzie po prostu kompletny.