Najlepsza Motorola ma już polską cenę. Zaraz będzie można ją kupić

Podczas targów CES 2026 oficjalnie zaprezentowany został smartfon Motorola Signature – flagowy model, jakiego dotąd brakowało w ofercie tego producenta. Plasuje się wyraźnie ponad serią Edge i widać to nie tylko w specyfikacji, ale i cenie. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile zapłacicie za to urządzenie w Polsce i kiedy wystartuje jego sprzedaż.

Polska premiera smartfona Motorola Signature. Cena ujawniona

Najważniejsza informacja jest taka, że sprzedaż smartfona Motorola Signature ruszy już w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku. Model ten będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, sygnowanych przez Pantone: Carbon (ze strukturą zainspirowaną lnem) oraz Martini Olive (ze strukturą nawiązującą do twillu) i tylko jednej konfiguracji: z 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci masowej.

Sugerowana cena smartfona została ustalona na 4299 złotych. Jest więc minimalnie wyższa niż wskazywałoby na to proste przeliczenie ujawnionej już wcześniej europejskiej ceny, wynoszącej 999 euro (co po obecnym kursie przekłada się na ~4205 złotych).

Polska premiera Motorola Signature (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niestety, nie zanosi się na żadną konkretną promocję na start – producent obiecuje jedynie prezent w postaci 6-miesięcznego dostępu do pakietu sztucznej inteligencji Perplexity Pro.

Jest jednak jeszcze jedna dodatkowa korzyść – decydując się na zakup w 2026 roku będzie można dołączyć do programu Motorola Loyalty+ i odzyskać nawet 50% zapłaconej ceny. Wymóg jest taki, że w ciągu 15 dni trzeba zarejestrować zakup, a po upływie 12-18 miesięcy wymienić urządzenie na nowy model marki Motorola. Szczegóły na ten temat mają zostać ujawnione 19 stycznia.

Cena jest wysoka, ale uzasadniona?

Cena jest wysoka, ale wiele wskazuje na to, że sam smartfon może być jej warty. Chociażby dlatego, że z testu DxOMark wynika, że Motorola Signature to fotograficzna perełka. Model ten zdobył 164 punkty, dzięki czemu plasuje się na 6. miejscu w rankingu najlepszych smartfonów pod kątem oferowanej jakości zdjęć i filmów. To dobry moment, by przypomnieć, że ma na pokładzie trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix:

główny sensor Sony Lytia 828 (f/1.68) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

ultraszerokokątny moduł (f/2.06) o kącie widzenia 122 stopnie,

peryskopowy teleobiektyw (f/2.48) z sensorem Sony Lytia 600, OIS i 3-krotnym zoomem optycznym.

Kolejny aparat o rozdzielczości 50 Mpix znajduje się z przodu (to sensor Sony Lytia 500, połączony z przysłoną f/2.0), zabierający dla siebie kawałek 6,8-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Super HD (1264p), częstotliwości odświeżania 165 Hz i jasności sięgającej aż 6200 nitów. To świetne parametry. Podobać może się też zapowiedź 7 lat aktualizacji Androida.

Motorola Signature (fot. Motorola)

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, a krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 5200 mAh może zapewnić przyzwoity czas działania. Obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 90 W, ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W oraz ładowanie zwrotne z mocą do 10 W.

Wszystko to przy konstrukcji mającej niespełna 7 mm grubości i cechującej się przy okazji pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.