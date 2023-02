Poznaliśmy cenę vivo X90 Pro w Polsce! Jest bardzo atrakcyjna

Najnowszy flagowiec marki vivo zadebiutował na rynku globalnym 3 lutego 2023 roku i już wtedy dowiedzieliśmy się, że będzie dostępny w Polsce. Dziś został oficjalnie zaanonsowany w kraju nad Wisłą i poznaliśmy jego polską cenę. Jest trochę wyższa niż się spodziewaliśmy, ale wciąż atrakcyjna.

Polska cena vivo X90 Pro

W momencie globalnej premiery producent nie podał sugerowanej ceny swojego flagowca, ale wkrótce po niej pojawiła się informacja, że smartfon będzie kosztował w Europie od 1100 do 1200 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością od ~5230 do ~5700 złotych. Dziś dowiedzieliśmy się, że polska cena vivo X90 Pro została ustalona na 5999 złotych. Jest zatem wyższa niż się spodziewaliśmy, ale trzeba tu zauważyć, że bezpośredni poprzednik – vivo X80 Pro kosztował w Polsce dokładnie tyle samo.

W Polsce będzie dostępna tylko jedna wersja kolorystyczna – czarna

Jednocześnie vivo X90 Pro jest traktowany jako bezpośredni konkurent dla Samsunga Galaxy S23 Ultra, który w Polsce kosztuje od 6799 złotych, zatem ma 800 złotych przewagi, a nawet więcej, ponieważ w Polsce sprzedawana będzie konfiguracja z 12 GB RAM (LPDDR5X + 8 GB w ramach funkcji Extended RAM 3.0) i 256 GB wbudowanej pamięci (UFS 4.0), podczas gdy najtańsza wersja Galaxy S23 Ultra ma 8 GB RAM – 12 GB RAM ma dopiero wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej za 7499 złotych.

Sprzedaż najnowszego flagowca chińskiej marki rozpocznie się 13 marca 2023 roku. Na tę chwilę producent nie zapowiedział żadnej oferty dla pierwszych nabywców tego smartfona, ale nie można wykluczyć, że ostatecznie taką przygotuje.

7.7 Ocena

Co oferuje vivo X90 Pro? Specyfikacja

Jak w każdym flagowcu, także i w tym producent położył ogromny nacisk na aparaty. Wszystkie soczewki na tyle pokryto powłoką ZEISS T*, która „znacząco” redukuje poświaty i refleksy, a cały moduł szkłem Corning Gorilla Glass. Główny aparat został wyposażony w 1-calową matrycą Sony, przysłonę f/1.75 i osiem soczewek (jedną szklaną i pięć plastikowych) oraz optyczną stabilizację obrazu. Obok niego znajduje się 50 Mpix aparat portretowy z przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu, a także 12 Mpix (f/2.0) aparat z sensorem Sony IMX663 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 108°. Na przodzie umieszczono zaś 32 Mpix (f/2.45) aparat. Dodatkowym wsparciem podczas korzystania z aparatów jest autorski chip V2 z nową architekturą AI-ISP.

vivo X90 Pro odda swoim właścicielom do dyspozycji również 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2800×1260 pikseli z we wsparciem dla 10-bitowej głębi koloru i 100% DCI-P3 oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W (do 50% w 8 minut i 10 sekund, do 100% w 29 minut) i indukcyjnie 50 W. Całość napędzi procesor MediaTek Dimensity 9200.

Ponadto specyfikacja vivo X90 Pro obejmuje głośniki stereo, ekranowy czytnik linii papilarnych, X-osiowy silnik wibracyjny, moduł NFC, eSIM, Bleutooth 5.3, USB-C (USB 3.2 Gen 1) ze wsparciem dla USB OTG i emiter podczerwieni. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z Funtouch OS 13. Urządzenie ma wymiary 164,07×74,53×9,34 mm i waży ~215 gramów oraz spełnia kryteria standardu IP68.