vivo Y56 5G to niedrogi smartfon z nawet 16 GB RAM pod maską

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was o premierze smartfona vivo, również z serii Y. Chińska marka sypie jednak nowościami jak z rękawa. Do portfolio producenta dołączył model vivo Y56 5G – niedrogi i nudny smartfon, który jednak może się pochwalić nawet 16 GB RAM pod maską.

To smartfon jak wiele innych

Smartfony chińskich producentów mają to do siebie, że lubią wyróżniać się pośród konkurencji przede wszystkim designem. Niestety, nie jest tak w przypadku nowego vivo Y56 5G. Można powiedzieć, że to urządzenie standardowe, aż do bólu.

Na tylnym panelu smartfona producent umieścił dwa obiektywy aparatów, zamknięte w znajdujących się pod sobą okręgach. W górnym znalazł się 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8. Dodatkowy aparat to 2 Mpix sensor do pomiaru głębi, a więc typowy zapychacz w budżetowcach. Na prostokątnej wyspie jest jeszcze dioda doświetlająca LED. Bardzo podobny design tylnego panelu mogliście już zobaczyć choćby w serii POCO X5. Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach: czarnym, a także pomarańczowym.

Po odwróceniu smartfona również bez większych zaskoczeń. Ramki na górze i po bokach ekranu są dość wąskie, natomiast ta na dole już nieco grubsza. Na górze umieszczono w wycięciu 16 Mpix aparat do selfie. A jeśli już o wyświetlaczu mowa, to producent zdecydował się tutaj na umieszczenie 6,58-calowego panelu LCD o rozdzielczości Full HD+ (2408×1080 pikseli) oraz proporcjach 20:9. Według niego ekran zajmuje 90,6% powierzchni frontu urządzenia.

vivo Y56 5G – co pod maską i za ile?

Motorem napędowym nowego smartfona chińskiego producenta jest procesor MediaTek Dimensity 700. To chipset dobrze znany choćby z T Phone Pro 5G, a także innych modeli vivo oraz OPPO. O wydajność ma zadbać również nawet 16 GB RAM. Dlatego „nawet”? Ponieważ producent zainstalował w urządzeniu 8 GB fizycznej pamięci RAM, ale użytkownik może zwiększyć jej ilość dwukrotnie o wirtualny odpowiednik pamięci operacyjnej (funkcja Extended RAM 3.0). Nowy vivo Y56 5G oferuje też 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Za dostarczenie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 18 W. W vivo Y56 5G znalazło się również miejsce na coraz rzadziej spotykane w smartfonach złącze audio 3,5 mm.

Nowy vivo Y56 5G trafił już do sprzedaży na indyjskim rynku. Jego cena na oficjalnej stronie producenta wynosi obecnie 19999 rupii indyjskich, czyli równowartość ~1075 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności w innych krajach.