Często jeździsz PKP? Zainstaluj tę aplikację – przyda Ci się

Jeśli często podróżujesz PKP, to doskonale wiesz, że bywa to dość wyczerpującym doświadczeniem. Drobne problemy techniczne, takie jak niesprawne perony czy awarie urządzeń mogą wydłużyć czas podróży i wprowadzić sporo niepotrzebnego stresu i podirytowania. PKP PLK S.A. wychodzi naprzeciw pasażerom i wprowadza nową aplikację Sprawny Peron, którą powinieneś mieć na swoim smartfonie. Do czego służy?

Sprawny Peron – nowa aplikacja PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniły pasażerom nową aplikację – Sprawny Peron. Umożliwia ona podróżnym szybkie zgłaszanie wszelkich usterek, które zostaną przez nich zauważone na stacjach i przystankach kolejowych. Aplikacja ma przyczynić się to tego, by zarządca infrastruktury jeszcze skuteczniej reagował na zaistniałe nieprawidłowości i mógł szybko je usuwać. Program jest bezpłatny i dostępny dla użytkowników smartfonów z systemami Android oraz iOS. Jeśli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do sprawniejszego działania polskiej kolei, to koniecznie pobierz tę apkę.

W swoim komunikacie PKP PLK S.A. przypomina, że obecnie pasażerowie także mają możliwość zgłaszania do zarządcy usterek, które zauważą podczas korzystania z infrastruktury kolejowej. Aplikacja stanowi uzupełnienie formularzy kontaktowych, dostępnych na stronie internetowej. Podróżni mają więc do dyspozycji nowe, wygodne narzędzie do szybkiego zgłaszania wszelkich usterek na stacjach i przystankach kolejowych. Wystarczy kilka kliknięć, by przekazać informacje o stanie infrastruktury i jej ewentualnych nieprawidłowościach.

Jak zgłosić usterkę?

Aplikacja Sprawny Peron jest zaprojektowana w bardzo intuicyjny sposób. Po pobraniu apki i odpaleniu jej na smartfonie, na ekranie pojawi się strona startowa programu. Wystarczy, że użytkownicy wybiorą Rozpocznij, a aplikacja przeniesie ich do sekcji zgłaszania usterek. Program na podstawie naszej lokalizacji podpowiada najbliższe stacje kolejowe, jednak stację, na której zauważyliśmy usterkę, możemy zgłosić również, wprowadzając jej nazwę i wybierając ją z listy. Apka sama uzupełni także datę i czas zauważenia nieprawidłowości, lecz to też można zmienić.

(fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Pod informacjami o lokalizacji oraz czasie zauważenia usterki pojawiają się kafelki, spośród których użytkownik może wybrać, czego dotyczy zgłaszana przez niego nieprawidłowość. Są tutaj opcje: Peron, Windy/schody ruchome, Przejście nad torami/kładka, Przejście przez tory, Przejście pod torami/tunel. Lokalizację można również wprowadzić, korzystając z kodów QR umieszczonych na wszystkich plakatowych rozkładach jazdy. Aby to zrobić, trzeba kliknąć ikonkę symbolizującą kod w prawym górnym rogu.

Po wybraniu jednej z opcji aplikacja wyświetli listę najpopularniejszych rodzajów usterek, jednak użytkownicy mogą też opisać zauważone przez siebie problemy, a także dołączyć zdjęcie. Jaką usterkę jako pierwszą zgłosicie za pomocą Sprawnego Peronu?