Samsung wzbogaca asystenta Bixby o nowe, przydatne funkcje

Bixby zadebiutował w 2017 roku na pokładzie Galaxy S8 i Galaxy S8+, a kilka miesięcy później Samsung ogłosił jego globalną premierę. Koreańczycy nieustannie rozwijają swojego asystenta i dziś oficjalnie poinformowali, że wzbogaci się on o kolejne, przydatne na co dzień funkcje.

Nowe funkcje Bixby’ego

Prywatnie mam wrażenie, że największy hype na asystentów głosowych już minął – swego czasu był to bardzo „chodliwy” i „gorący” temat, ale dziś raczej nieczęsto się o nich mówi. Można by nawet odnieść wrażenie, że mało kto korzysta z ich pomocy, ale najwyraźniej jest inaczej, skoro Samsung wciąż rozwija Bixby’ego – dziś Koreańczycy ogłosili kolejną porcję nowych funkcji.

Według deklaracji producenta, nowe aktualizacje Bixby mają poprawić komfort użytkowania, wydajność i możliwości inteligentnego asystenta i platformy. Pierwsza z nowości dotyczy funkcji Bixby Text Call – użytkownicy, posługujący się językiem angielskim, mogą odpowiedzieć na połączenie wiadomością tekstową, którą Bixby przeczyta na głos dzwoniącemu. Początkowo funkcja ta była dostępna tylko w języku koreańskim.

Ponadto użytkownicy mogą spersonalizować głos Bixby Voice Call za pomocą nowego narzędzia Bixby Custom Voice Creator. Wystarczy, że nagrają różne zdania – Bixby je przeanalizuje i wygeneruje z pomocą sztucznej inteligencji kopię ich głosu i tonu. Początkowo funkcja ta będzie dostępna wyłącznie w języku koreańskim. W przyszłości ma być kompatybilna też z innymi aplikacjami Samsunga poza rozmowami telefonicznymi.

Bixby Text Call (źródo: Samsung)

Koreańczycy poinformowali również, że od teraz użytkownicy będą mogli spersonalizować słowo, wywołujące asystenta – Bixby umożliwi ustawienie niestandardowej frazy budzenia, aczkolwiek i ta funkcja jest zarezerwowana dla języka koreańskiego.

Koreańczycy informują również, że dzięki najnowszej aktualizacji Bixby może lepiej zrozumieć intencje i przetwarzać dalsze prośby, rozumiejąc kontekst i kojarząc słowa używane wcześniej w interakcjach. Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy mogą na przykład uruchomić trening w Samsung Health, a następnie poprosić Bixby’ego o włączenie muzyki, która najlepiej pasuje do tego ćwiczenia, mówiąc „Włącz muzykę do tego treningu”.

Ponadto Samsung rozszerzył obsługę sztucznej inteligencji Bixby na urządzeniu, dzięki czemu użytkownicy mogą uruchamiać przydatne funkcje bez połączenia z inernetem, na przykład ustawić timera, włączyć latarki czy zrobić zrzut ekranu. Do tego producent jeszcze bardziej rozszerzył swoją ofertę językową i możliwości dzięki zaawansowanemu dyktowaniu głosu opartemu na sztucznej inteligencji. Obecnie działa to w przypadku korzystania z następujących języków: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i koreański.

Kiedy Samsung udostępni tę aktualizację użytkownikom?

Samsung informuje, że aktualizacja funkcjonalności Bixby’ego zostanie udostępniona jeszcze w lutym 2023 roku za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania.