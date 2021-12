Ponowne przebudzenie marki: co oferuje smartfon Philips PH1?

Philips to dość znany producent sprzętu elektronicznego, który sprzedaje m.in. słuchawki, telewizory, a więc typowe sprzęty RTV czy AGD. Firma miała pewną styczność ze smartfonami, ale raczej nie jest znana z ich dystrybucji w naszej stronie świata. Teraz zaprezentowała swój najnowszy smartfon. Co oferuje?

Philips PH1 zadebiutował dość niespodziewanie

Philips najwyraźniej chce na dobre powrócić do segmentu smartfonów, ponieważ jest to już drugi ogłoszony w tym miesiącu (na początku grudnia zadebiutował model PH2). Jak możemy się spodziewać, najnowszy Philips PH1 będzie miał dość podstawową specyfikację. W pewnym sensie, sugeruje to także jego wygląd, który raczej nie należy do tych najbardziej nowoczesnych – producenci już od jakiegoś czasu odchodzą od wycięcia w ekranie w kształcie łezki.





źródło: JD

Nowy smartfon Philips został wyposażony w dość podstawowe komponenty – ma bowiem na pokładzie 6,5-calowy wyświetlacz LCD pracujący w rozdzielczości HD+, przy dość nietypowych dzisiaj proporcjach 18:9 – 1440 x 720 pikseli. We wcięciu w kształcie kropli wody znajduje się 5 Mpix moduł do zdjęć selfie, a ekran ma dość cienkie ramki (jedynie podbródek jest grubszy). Panel pokrywa 93% powierzchni frontu.

Urządzenie napędza 4-rdzeniowy procesor Unisoc Tiger T310 wykonany w 12 nm procesie litograficznym z pojedynczym rdzeniem Cortex-A75 taktowanym zegarem 2,0 GHz oraz trzema rdzeniami Cortex-A55 o częstotliwości 1,8 GHz. CPU ma zintegrowaną grafikę PowerVR GT7200. Do dyspozycji układu jest 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4 oraz 32, 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Jeśli chodzi zaś o zaplecze fotograficzne Philips PH1, to na tylnej obudowie znajdują się dwa obiektywy – główny bazuje na matrycy o rozdzielczości 13 Mpix, natomiast drugi 3 Mpix. Całość jest zasilana przez baterię 4700 mAh bez funkcji szybkiego ładowania, co jest dziwne, ponieważ nie zabrakło tu portu USB-C. Do smartfona podłączymy przewodowe słuchawki przez port audio jack 3,5 mm.

Ceny Philips PH1 wyglądają następująco: