TikTok sprawi, że będziesz jeszcze dłużej oglądał filmiki

O TikToku napisano już naprawdę sporo. Mimo to nadal wielu osobom jest niezwykle ciężko zrozumieć fenomen tego serwisu. Jest to tym bardziej trudne, że TikTok cechuje się jedną z najbardziej różnorodnych społeczności, co stawia firmę przed dużym wyzwaniem. To właśnie dlatego twórcy postanowili wprowadzić kolejne narzędzia i usprawnienia, które mają sprawić, że platforma stanie się jeszcze bardziej uniwersalna… i wciągająca przy okazji.

TikTok z kilkoma nowościami

Ludzie mocno zaangażowani i wciągnięci w świat TikToka twierdzą, że to, co sprawia, że platforma ta jest tak wyjątkowa, to możliwość odkrywania przez ludzi nowych zainteresowań, twórców i pomysłów. O ile ten argument do mnie nie trafia, o tyle jestem skłonny uwierzyć w to, że algorytmy podpowiadające nowe treści faktycznie działają bardzo dobrze.

Dotychczas rekomendacje wspomagane były przez kategorie, które mogły zostać niezakwalifikowane do podpowiedzi. Dodatkowo funkcja pomijania treści nie pozostawała bez wpływu na kolejne pojawiające się materiały.

Twórcy, chcąc zrobić kolejny krok w kierunku jak najlepszego, trafnego i angażującego doboru treści, postanowili umożliwić widzom dostosowanie sposobu oglądania. W związku z tym na TikToku pojawi się narzędzie, za pomocą którego użytkownicy mogą automatycznie odfiltrowywać filmy ze słowami lub hashtagami, których nie chcą oglądać. Funkcja ta ma zostać udostępniona wszystkim już w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Drugą z nowości jest tak zwany mechanizm dywersyfikacji rekomendacji. Owszem, trafne podpowiedzi i gusta użytkowników są tutaj najważniejsze, ale firma dostrzega problem w postaci nadmiernego oglądania treści potencjalnie trudnych i drażliwych.

Mowa o materiałach na temat diety, sprawności fizycznej, smutku i innych tematach dotyczących samopoczucia. Odtwarzane w kółko treści na te tematy mogą mieć potencjalnie zły wpływ na użytkownika. W chwili obecnej mechanizm ograniczony jest do anglojęzycznych filmów, ale algorytm niebawem będzie rozpoznawał więcej języków. Celem firmy nadal pozostaje jednak dostarczanie jak najszerszego zakresu treści, twórców i tematów – w ten sposób kreowana jest szansa na większe zaangażowanie użytkownika.

Bardzo ciekawie zapowiada się nowy system organizowania treści w oparciu o dojrzałość tematyczną. Mechanizm, który ma w najbliższych tygodniach zostać udostępniony, będzie starał się ograniczać wyświetlanie nadmiernie dojrzałych treści odbiorcom w wieku 13-17 lat. Algorytm po wykryciu tego typu treści będzie przydzielał wynik dojrzałości, aby uniemożliwić niepełnoletnim oglądanie go w serwisie. To kolejny krok ku stworzeniu przyjaznej platformy społecznościowej.

Twórcy TikToka zwracają jednak uwagę na to, że pomimo ich szczerej chęci do poprawy, wdrożenie nowych funkcji wcale nie będzie należało do najłatwiejszych zadań. Możliwe, że firma napotka pewne trudności, a po drodze pojawią nieprzewidziane wcześniej błędy. Nie powinny one jednak przeszkodzić w finalnym wprowadzeniu nowych algorytmów.

Potencjalne problemy nie zmienią też jednak podejścia – TikTok nadal pozostanie platformą, która w równym stopniu słucha opinii społeczności i niezależnych ekspertów. Oczywiście wszystko po to, aby zatrzymać użytkowników na dłużej, co przełoży się na lepszy wynik finansowy spółki.

