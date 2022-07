Studencie! Przy zakupie iPada lub Maca, dostaniesz od Apple kartę upominkową na kilkaset złotych!

Rzadko kiedy mamy okazję kupić sprzęt Apple w niższej cenie. Nie dość, że sprzęty z logo nadgryzionego jabłka potrafią być niewytłumaczalnie drogie, to zwykle nie imają się ich żadne promocje. Jedyny sposób, by zakupić je taniej, to… zostać studentem.

Reklama

Mac lub iPad taniej dla sektora edukacji

Sklep Apple uruchomił kolejną edycję akcji promocyjnej przeznaczonej dla przedstawicieli sektora edukacji. Mogą z niej skorzystać studenci lub osoby przyjęte na studia, ale niemające jeszcze statusu studenta, rodzice kupujący produkty dla studentów oraz nauczyciele i pracownicy wszystkich typów szkół.

Dokładniej rzecz ujmując, zgodnie z regulaminem, uprawnieni nabywcy to:

Pracownicy wszelkich instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce.

— do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce. Studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

— studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce. Rodzice studentów uczelni wyższych i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem publicznej lub prywatnej uczelni lub uczniem publicznej lub prywatnej szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Osoby należące do którejś z tych grup mogą zaopatrzyć się w tablety, laptopy i inne urządzenia na stronie sklepu, a potem otrzymać kartę upominkową, uprawniającą do tańszych zakupów na przyszłość. Taki bon, w zależności od wybranego urządzenia, może uprawniać nawet do 600 złotych zniżki.

Zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji nie mogą dokonywać instytucje. Dodatkowo zakupy w tym sklepie nie mogą być dokonywane w celu odsprzedaży produktów.

Jakie urządzenia biorą udział w akcji?

Nie każde urządzenie uprawnia nas do otrzymania karty upominkowej. Ponadto, część z produktów otwiera nam drogę do skorzystania z 400-złotowego bonu, a inne generują 600-złotowy kupon.

Zniżki promocyjne prezentują się następująco:

Kategoria produktów Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny iPad iPad Air (5. generacji)

iPad Pro 11 cali, 12,9 cala 400 zł Apple Gift Card Mac MacBook Air

13-, 14- i 16-calowy MacBook Pro

24-calowy iMac 600 zł Apple Gift Card

Trzeba pamiętać, że oferty z edukacyjnej sekcji sklepu Apple są zawsze bardziej korzystne cenowo względem tych regularnych – nawet bez opcji zyskania dodatkowej karty rabatowej.

Oprócz powyższego, warto wspomnieć, że przedstawiciele sektora edukacyjnego mogą skorzystać z 20% zniżki na AppleCare Protection Plan.

Akcja potrwa do wyczerpania produktów przeznaczonych na promocję. Dodatkowe szczegóły, związane między innymi z procedurą ewentualnych zwrotów znajdziemy w regulaminie.