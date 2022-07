Disney+ pozamiatał. Przez dwa tygodnie Polacy oglądali go dłużej niż HBO Max przez cały miesiąc

Nie minął jeszcze miesiąc od startu platformy Disney+ w Polsce, a już wiemy, że serwis bardzo spodobał się Polakom. Przez dwa tygodnie działania wykręcał lepsze wyniki niż HBO Max.

Disney+ ruszyło z kopyta

Netflix wciąż jest niekwestionowanym liderem zestawień najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Najwięcej osób z niego korzysta, a każdy użytkownik jest przyciągany do ekranu na zdecydowanie dłużej niż konkurencja. Nie oznacza to, że taka sytuacja pozostanie niezmieniona. Na polskim rynku pojawił się przecież nowy rywal, czyli Disney+.

Disney+ działa w naszym kraju od 14 czerwca. W dniu premiery z oferty serwisu skorzystało blisko 400 tysięcy osób w Polsce, a w pierwszych siedmiu dniach obecności w kraju nad Wisłą serwis miał 1,9 mln widzów. A to dopiero początek.

Badanie Gemius/PBI podaje, że Disney+ wskoczył na trzecie miejsce najlepszych serwisów VOD w Polsce (pod względem zasięgu). Nie potrzebował nawet na to pełnego miesiąca. Dwa tygodnie wystarczyły, by do końca czerwca z usługi skorzystało 3,69 mln internautów. Dla porównania – przez cały ten miesiąc z HBO Max skorzystało 4,4 mln użytkowników. Oczywiście prowadzi Netflix, z 13,5 milionami aktywnych subskrybentów.

Oglądamy Disney+ całkiem długo

Innym interesującym wskaźnikiem jest to, na ile poszczególnym serwisom VOD udaje się utrzymać uwagę widzów. Również pod tym względem Disney+ nie zawodzi. Choć średni miesięczny czas spędzany przy Netfliksie w Polsce to 5 godzin i 17 minut (dużo!), to nowa platforma streamingowa też nie ma się czego wstydzić – z wynikiem 2 godzin i 5 minut. Nawet HBO Max, które ma ogólnie większy zasięg, było pod tym względem gorsze, z czasem 1 godzina i 45 minut.

Obecna oferta Disney+ nie jest zbyt wymagająca. Miesięczna opłata za dostęp do serwisu to 28,99 złotych. Jeśli ktoś jest pewien, że będzie opłacał subskrypcję cały rok, może zdecydować się na jednorazowy wydatek w promocji, dzięki której widz poniesie koszt jak za 10 miesięcy usługi, czyli 289,90 złotych. Ostatnie dwa są „w gratisie”.

Oprócz tego, własne pomysły na rozliczanie się za nowe VOD mają operatorzy – Plus, Netia, Polsat Box i Polsat Box Go. W wybranych ofertach można zyskać nawet dwa lata Disney+ bez dodatkowych opłat.

Ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądać statystyka biorąca pod uwagę ruch wygenerowany przez cały miesiąc. Takiej będziemy mogli się spodziewać w drugim tygodniu sierpnia, kiedy zostaną podliczone wszystkie niuanse działania Disney+ i innych serwisów VOD w Polsce. Wydaje się, że to tylko kwestia czasu, aż platforma tej medialno-rozrywkowej korporacji wygryzie z drugiego miejsca HBO Max!

