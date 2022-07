Urocza platformówka za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store nie przestaje rozdawać darmowych gier. Tym razem odbierzecie bezpłatnie aż dwie produkcje. Jedną z nich będzie nostalgiczna i urocza platformówka, której oryginalne wydanie pamięta konsolę SEGA Master System.

Witajcie w 1989 roku

Tą tajemniczą produkcją jest Wonder Boy III: The Dragon’s Trap (1989). Wydana oryginalnie na SEGA Master System, odświeżenia doczekała się dopiero w 2017 roku! To trafiło na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Pięć lat od premiery to doskonały czas, by rzucić ją na pożarcie zbieraczom darmowych gier z Epic Games Store.

W porównaniu do klasyka, nowy Wonder Boy zawiera piękną, ręcznie rysowaną animację oraz nowe aranżacje ścieżek dźwiękowych z 1989 roku. Choć jest to prosta platformówka, jej bohater będzie przechodził liczne transformacje, zmieniające mechaniki w trakcie rozgrywki. Chociażby na początku – gdy gracz zabije smoka, ogarnie go klątwa dająca możliwość przykucania i ziania ogniem.

Wonder Boy III: The Dragon’s Trap może być ciekawą zabawą na jeden wieczór, pod warunkiem iż lubicie stare platformówki.

To nie wszystko w Epic Games Store

Swój debiut w Epic Games Store zaliczy również Idle Champions of the Forgotten Realms (2020). Nie jest to jednak wielka atrakcja. Tytuł i tak jest darmowy, a użytkownicy platformy Tima Sweeneya otrzymają jedynie dodatkowych czempionów, jeśli zalogują się do produkcji w następnym tygodniu.

Pozycję można pobrać nawet przed magiczną 17:00, dlatego potraktowanie jej jako gratisu jest nieco mylącym zagraniem. Trudno jednak winić też Epic Games Store, gdy przez ostatnie lata otrzymaliśmy tonę fantastycznych pozycji za darmo. Sam tytuł wygląda dość ubogo, więc raczej nie ma co po niego sięgać.

Pozostaje zatem Wonder Boy III: The Dragon’s Trap. Skromna, lecz urocza platformówka 2D do skończenia w jeden wieczór. Pamiętajcie, że tytuł odbierzecie za darmo od 14 lipca, od godziny 17:00, do 21 lipca 2022 roku, do godziny 16:59. Klasycznie już, następnie w sklepie Epica pojawią się kolejne, bezpłatne atrakcje.