TCL prezentuje nowy, niedrogi smartfon z obsługą 5G

Chociaż TCL nie jest jeszcze bardzo rozpoznawalną marką w Polsce i Europie, to jednak chiński producent elektroniki coraz śmielej wchodzi na rynek smartfonów. Tym razem firma zaprezentowała model 40R, czyli niedrogi średniak z obsługą 5G.

Reklama

TCL 40R – specyfikacja

Producent wyposażył urządzenie w 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (720 x 1612 pikseli), zagęszczaniu pikseli 269 ppi oraz z funkcją adaptacyjnego odświeżania o maksymalnej częstotliwości na poziomie 90 Hz. Ekran zajmuje 89% przedniej powierzchni smartfona, jego proporcje to 20:9, a maksymalna jasność wynosi 400 nitów.

Pod maską nowego TCL znalazł się MediaTek Dimensity 700. To ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się maksymalnie do 2,2 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ ARM G57 MC2. Procesor jest w tym modelu wspierany przez 4 GB RAM. Producent wyposażył urządzenie w 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, można ją jednak rozszerzyć dzięki karcie microSD o maksymalnej pojemności 1TB.

Źródło: TCL

Aparat to mocny punkt tego średniaka

Konfiguracja aparatu w TCL 40R przedstawia się naprawdę obiecująco. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji 50 Mpix aparat główny o rozmiarze matrycy 1/2,76″, przysłonie na poziomie f/1,8, kącie widzenia widzenia 74,2° i rozmiarze piksela 0,64 μm. Dodatkowo producent wyposażył smartfona w dwa dodatkowe obiektywy z przysłoną f/2,2 – jeden do pomiaru głębi, a drugi przeznaczony do zdjęć makro. Matryce obu z nich mają po 2 Mpix. Kamerka do selfie ma w tym modelu 8 Mpx, przysłonę na poziomie f/2,0 i oferuje kąt widzenia 80,6°.

fot. producenta

Na uwagę zasługuje również zastosowany przez producenta akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 15 W. Oprócz tego smartfon może pochwalić się obsługą sieci 5G oraz modułem NFC. Smartfon działa w oparciu o system operacyjny Android 12 i nakładkę TCL UI 4.0.

Cena i dostępność

TCL 40R ma wymiary 164,46 x 75,4 x 8,99 milimetrów i waży 192 gram. Jest dostępny w kolorach Starlight Black oraz Stardust Purple.

Jego ceny w Europie ustalono na 240 euro, czyli równowartość ~1125 złotych. Nie wiadomo jeszcze czy nowy TCL trafi na nasz rynek. Póki co smartfon pojawił się na włoskiej stronie internetowej producenta.