Nowy OPPO A17 oferuje niezłe parametry w niskiej cenie

Marka OPPO właśnie wprowadziła na rynek nowy, budżetowy smartfon – model OPPO A17. Trzeba przyznać, że czuć powiew świeżości, choćby ze względu na zmieniony design. Wygląd to jednak nie wszystko. Co zaoferuje użytkownikom nowe urządzenie chińskiego giganta?

Powiew świeżości od OPPO

Przy omawianiu tej premiery warto zacząć od wyglądu. Chociaż front smartfona nie został zmieniony i nadal wygląda tak samo jak w innych budżetowcach marki (szersza ramka pod wyświetlaczem oraz wcięcie na aparat do selfie), to jednak kiedy spojrzymy na przód OPPO A17, od razu można zauważyć, że po prostu nie wygląda on jak poprzednie modele z serii A.

Na tylnym panelu nastąpiła spora zmiana stylistyczna. Zazwyczaj aparaty w smartfonach OPPO były umieszczone na jednej, dużej wyspie. Tym razem producent zdecydował się jednak na zamknięcie obiektywów w dwóch oddzielnych, okrągłych modułach, umieszczonych jeden pod drugim. Wcześniej marka nie stosowała takiego designu, więc śmiało można powiedzieć, że jest to powiew świeżości w jej przypadku.

Dodatkowo producent pokrył plecki urządzenia specjalną fakturą, która przypomina skórę. To również duża zmiana. Do tej pory w serii OPPO A mieliśmy do czynienia ze śliskim, błyszczącym tylnym panelem. Trzeba przyznać, że smartfon wygląda naprawdę dobrze, a na pewno sprawia wrażenie droższego niż jest w rzeczywistości.

Solidna (jak na budżetowca) specyfikacja

OPPO A17 został wyposażony w 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (1612×720 pikseli). Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu ze standardową częstotliwością 60 Hz oraz 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3. W jego górnej części znajduje się wcięcie w kształcie litery „V”, w którym znalazł się aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości 5 Mpix z f/2.2.

Smartfon w kolorze Lake Blue (źródło: OPPO)

Główny aparat na tyle oferuje zaś 50 Mpix, kąt widzenia 77° i przysłonę f/1.8. Smartfon jest też wyposażony w dodatkowy, 2 Mpix obiektyw do głębi. Aparat jest wspierany przez AI, która ma zapewnić lepszą jakość wykonywanych zdjęć. W urządzeniu znajdziemy również tryb portretowy, selfie HDR oraz automatyczny retusz fotografii portretowych oparty na AI.

Smartfon w kolorze Midnight Black (źródło: OPPO)

Motorem napędowym urządzenia jest procesor MediaTek Helio P35. Jest on wpierany przez 4 GB RAM i tę pamięć można „wirtualnie rozszerzyć” o kolejne 4 GB kosztem pamięci wbudowanej, której są 64 GB. To jednak żaden problem, gdyż producent daje możliwość jej rozszerzenia za pomocą kart microSD o pojemności maksymalnie 1 TB.

Akumulator w OPPO A17 ma z kolei pojemność 5000 mAh. Urządzenie ma również certyfikat wodoodporności IPX4. Smartfon będzie po wyjęciu z pudełka pracować w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką ColorOS 12.1.

Ciekawą funkcją, wprowadzoną przez producenta, jest Extra Volume Mode, która daje możliwość ustawienia głośności, na przykład alarmu, nawet na 200%.

Dostępność i cena

OPPO A17 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – Lake Blue i Midnight Black. Smartfon został wprowadzony do sprzedaży w Malezji. Można go znaleźć w oficjalnym sklepie producenta. Jego cena to 599 MYR (równowartość ~640 złotych).

Producent nie poinformował jeszcze, czy jego najnowszy smartfon zadebiutuje na innych rynkach.