Samsung Galaxy A13 5G to nowy, tani smartfon z obsługą 5G

Samsungowa seria smartfonów Galaxy A to najlepiej sprzedające się produkty koreańskiego producenta. Nic w tym dziwnego, skoro w tej serii znajdziemy niezwykle szeroki przekrój modeli – od budżetowców do średniaków premium. Nowy Galaxy A13 5G to jednak najbardziej przystępny cenowo smartfon marki z obsługą sieci 5G.

Samsung Galaxy A13 5G – specyfikacja

Samsung zaprezentował swój najtańszy smartfon z obsługą sieci 5G – Galaxy A13 5G. Zgodnie z przyjętą nomenklaturą, jest to następca popularnego modelu Galaxy A12, który jest dostępny na rynku od przeszło roku.

To, że mamy do czynienia z relatywnie tanią propozycją, nie oznacza, że smartfon Galaxy A13 5G cechuje się marną specyfikacją. 6,5-calowy ekran, pomimo że ma rozdzielczość HD+, oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz, które jest adaptacyjne. W wyświetlaczu znalazło się również wcięcie w kształcie łezki, w którym znajduje się 5 Mpix aparat do selfie.

Samsung Galaxy A13 5G

Pozostała specyfikacja techniczna również nie odstrasza. Sercem Galaxy A13 5G jest procesor Dimensity 700, który wspiera 4 GB RAM. Użytkownikom na dane oddano do dyspozycji 64 GB pamięci, którą będzie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Nowy smartfon oferuje również trzy aparaty na panelu tylnym, ale powiedzmy sobie szczerze – najczęściej używany będzie główny o rozdzielczości 50 Mpix. Pozostałe dwa aparaty to obiektyw 2 Mpix do zdjęć makro i sensor 2 Mpix do pomiaru głębi.

Bateria o pojemności 5000 mAh w połączeniu z pozostałą specyfikacją powinna zapewnić zadowalający czas pracy na jednym ładowaniu. Ponadto Samsung zadbał o wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 15 W.

O obsłudze sieci 5G już wspominaliśmy, ale na pokładzie nie zabrakło też Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 i przede wszystkim NFC do płatności zbliżeniowych. Smartfon został również wyposażony w czytnik odcisków palców, który został umiejscowiony na boku, a także wyjście audio 3,5 mm.

Cena Galaxy A13 5G, dostępność

Samsung, wyceniając swój najnowszy model Galaxy A13 5G na 249,99 dolarów (równowartość ~1000 złotych) sprawił, że w tej chwili to najtańszy smartfon południowokoreańskiego producenta obsługujący sieć najnowszej generacji.

Start sprzedaży nowego urządzenia przewidziany jest na 3 grudnia za pośrednictwem amerykańskiego operatora AT&T – to właśnie w USA smartfon ma być początkowo dostępny.

Niestety nie wiadomo, kiedy Samsung Galaxy A13 5G trafi do sprzedaży w Europie, jednak spoglądając na poprzednika, możemy się spodziewać go na Starym Kontynencie najwcześniej na początku 2022 roku.