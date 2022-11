Nowy smartfon OPPO nie będzie miał wyśrubowanej specyfikacji, ale możesz go zapragnąć

OPPO doskonale wie, jak projektować smartfony, aby zwracały na siebie uwagę klientów. Producent ma w swojej ofercie całe mnóstwo takich modeli i właśnie dowiedzieliśmy się, że kolejny również nie zniknie w tłumie na sklepowej półce.

OPPO A98 nie będzie flagowcem, ale wielu klientów go kupi z uwagi na jego atrakcyjny wygląd

Wyróżnij się albo zgiń – to maksyma, która przyświeca każdemu producentowi. OPPO bardzo mocno bierze ją sobie do serca, ponieważ nie boi się rzucających w oczy projektów. Wiele modeli z oferty tej marki mieni się bowiem na przeróżne kolory, co zdecydowanie może się podobać. Tak też jest w moim OPPO Reno 6 Pro 5G i przyznaję, że choć mam go już od roku, to co jakiś czas podziwiam tę migoczącą obudowę.

Oppo Reno 6 Pro (fot. Jan Smoliński / Tabletowo.pl)

Nowy smartfon OPPO A98, który właśnie pojawił się na horyzoncie, nie będzie się aż tak błyszczał, ale nie oznacza to, że w ogóle nie. W jego przypadku producent zastosował jednak nieco inny zabieg stylistyczny – poniżej wyspy z aparatami znajduje się obszar przypominający mozaikę, która mieni się na różne kolory. Pozostała część panelu tylnego również zmienia kolor w zależności od kąta, na jaki się na nią patrzy, aczkolwiek nie błyszczy się aż tak, jak wspomniana przed chwilą mozaika.

Po drugiej stronie klientów będzie zaś kusił i zachwycał obustronnie zakrzywiony ekran, który co prawda jest przez wiele osób krytykowany (sam za nim nie przepadam, a mam go w Reno 6 Pro 5G), ale nie zmienia to faktu, że wizualnie może się podobać i podoba się klientom. Zastosowanie takiego wyświetlacza tym bardziej zwraca uwagę, że OPPO A98 nie jest flagowcem, tylko smartfonem ze średniej półki.

(źródło: TENAA via Digital Chat Station)

W przypadku tego producenta jest to czymś niespotykanym, ale OPPO zdaje się podążać za konkurencją, ponieważ podobny ekran otrzyma tak samo nieflagowy realme 10 Pro+, a do tego identyczny oferują Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro, które bynajmniej nie są flagowcami. O podobnym zabiegu mówiło się też w przypadku Redmi Note 12 Pro+, jednak okazało się, że wyświetlacz w nim jest płaski jak deska (choć Xiaomi zastosowało elastyczną matrycę).

Jaką specyfikację zaoferuje smartfon OPPO A98?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że selling point tego smartfona będzie stanowił design, aczkolwiek specyfikacja OPPO A98 również będzie niczego sobie. Urządzenie zatrzymało się już w chińskiej agencji TENAA, która ujawniła jego wygląd, a do tego swoje trzy grosze dodał też renomowany informator z Chin, Digital Chat Station.

Dzięki temu wiemy, że smartfon OPPO A98 został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ekranowym czytnikiem linii papilarnych i bardzo wąskim tzw. podbródkiem, bowiem ma on szerokość zaledwie 2,33 mm.

Ponadto specyfikacja OPPO A98 obejmie m.in. aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, głośniki stereo, moduł NFC i wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 67 W oraz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Sercem smartfona zostanie zaś procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G.