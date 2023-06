Plus uruchamia 5G Ultra. W jakich miastach będzie dostępne?

W połowie maja Polkomtel zapowiedział udostępnienie jeszcze szybszego 5G. Już w tym tygodniu klienci Plusa będą mogli zacząć korzystać z sieci piątej generacji o prędkości do 1 Gbit/s. W jakich miastach będzie dostępne tak szybkie 5G i które urządzenia je obsłużą?

Plus ogłosił uruchomienie superszybkiego 5G Ultra

Plus po raz kolejny wyprzedził swoją konkurencję. W 2004 roku jako pierwszy udostępnił bowiem technologię 3G (UMTS), a w 2011 roku 4G (LTE). W 2020 roku natomiast był pierwszym operatorem w Polsce, który uruchomił komercyjną sieć 5G. Dziś, także jako pierwszy, ogłosił rychłe udostępnienie 5G Ultra, czyli 5G wykorzystującego agregację kilku różnych pasm częstotliwości.

źródło: Polkomtel

5G Ultra wykorzysta trzy pasma częstotliwości: dwa 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz jedno 4G (1800 MHz). Dzięki temu, według deklaracji operatora, klienci będą w stanie transferować dane z prędkością nawet 1 Gbit/s, która do tej pory zarezerwowana była dla łączy światłowodowych.

Co ważne, 5G Ultra będzie dostępne dla wszystkich klientów operatora, korzystających z taryf Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Aby jednak z niego skorzystać, trzeba posiadać obsługujące tę technologię urządzenie. Na liście obecnie znajdują się:

Operator zapowiada jednak, że wkrótce lista urządzeń wspierających 5G Ultra zostanie rozszerzona o kolejne smartfony i routery. Znajdą się na niej również już dostępne w ofercie sieci sprzęty, które otrzymają aktualizację oprogramowania.

Lista miejscowości, w których początkowo dostępne będzie 5G Ultra

Już w najbliższy czwartek, 15 czerwca 2023 roku, 5G Ultra zostanie uruchomione na 356 stacjach bazowych w 98 miejscowościach:

województwo wielkopolskie – Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

– Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów, województwo dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

– Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, województwo kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

– Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo, województwo lubuskie – Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

– Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, województwo łódzkie – Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

– Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol, województwo pomorskie – Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

– Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy, województwo warmińsko-mazurskie – Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

– Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, województwo zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Operator zapewnia, że w przyszłości lista lokalizacji z dostępem do 5G Ultra będzie sukcesywnie rozszerzana.