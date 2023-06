Nowe laptopy Huawei już dostępne w Polsce. Co oferują i ile kosztują?

Huawei wprowadza na polski rynek swoje najnowsze laptopy: Huawei Matebook X Pro 2023 i Huawei Matebook 16s 2023. To jednak nie wszystko. Producent szykuje również polską premierę swojego najnowszego smartwatcha, Huawei Watch 4. Z tej okazji przygotował konkurs, w którym możesz go wygrać.

Matebook X Pro 2023

Prezentując model Matebook X Pro 2023, producent podkreśla trzy rzeczy, które go wyróżniają. Są to: „smukła i lekka konstrukcja ze stopu magnezu, doskonały ekran z bogatą gamą kolorów oraz wydajność i wielozadaniowość”. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej specyfikacji tego laptopa. Czy dużo różni się od swojego poprzednika?

Najnowszy Matebook X Pro przynosi ze sobą kilka ulepszeń względem MateBook X Pro 2022, ale nie są one rewolucyjne. Przede wszystkim w modelu z 2023 roku zastosowano procesor Intel Core i7 13. Generacji. Wyświetlacz sprzętu oferuje także możliwość wyboru ośmiu profesjonalnych trybów kolorów. Ponadto producent wyposażył urządzenie w 16 GB RAM 5600 MHz, a w modelu z 2022 było 16 GB RAM 5200 MHz. To bardziej znaczące zmiany w porównaniu do poprzednika.

Matebook X Pro 2023 oferuje też dotykowy wyświetlacz o przekątnej 14,2 cala, wykonany w technologii LTPS, o rozdzielczości 3120×2080 pikseli (264 ppi), proporcjach 3:2, jasności 500 nitów i odświeżaniu 90 Hz. Ponadto ekran pokryty jest powłoką antyrefleksyjną i uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 oraz TÜV Rheinland Pro-level Color Accuracy with Dual Color Gamut.

O procesorze oraz pamięci operacyjnej wspomniałem już powyżej. Z kolei za grafikę w tym modelu odpowiada układ Intel Iris Xe Graphics 96 Ex 1,5 GHz. Do tego laptop został wyposażony w 1 TB dysk SSD. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest zaś akumulator o pojemności 60 Wh, który wpiera 90 W ładowanie SuperCharge Turbo. Jeśli natomiast chodzi o zaplecze komunikacyjne, to na pokładzie znalazły się moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz złącza 2x Thunderbolt 4, 2x USB-C i audio 3,5 mm.

Matebook X Pro 2023 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Warto wspomnieć, że MateBook X Pro 2023 oferuje swoim użytkownikom aż 6 głośników i 4 mikrofony, które wykorzystują AI do redukcji szumów. Podczas wideorozmów nie trzeba się martwić także o obraz. Producent wyposażył laptop w kamerę HD, która również wspierana jest przez sztuczną inteligencje, oferując takie funkcje, jak automatyczne wyśrodkowanie czy korekcję oczu, by przez cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Huawei Matebook X Pro 2023 jest już dostępny Polsce w przedsprzedaży. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 9999 złotych. Ci, którzy zdecydują się na zakup w ofercie premierowej, trwającej do 2 lipca 2023 roku, otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 w prezencie.

Matebook 16s 2023

Matebook 16s 2023 jest wyposażony w 16-calowy, dotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2520×1680 pikseli oraz jasności 400 nitów. Dodatkowo ekran pokryty jest wytrzymałym szkłem o twardości 7H. Producent chwali się również, że laptop oferuje tryb e-booka, który zapewnia komfortowe czytanie, bez zmęczenia wzroku. W praktyce chodzi po prostu o całkowite pozbawienie nasycenia kolorów znajdujących się na wyświetlaczu.

Pod maską nowego laptopa Huawei znalazł się procesor Intel Core i9 13. generacji, wspierany przez 16 GB LPDDR5 4800 MHz oraz układ graficzny Intel Iris Xe Graphics 96 Ex 1,5 GHz. Urządzenie oferuje również 1 TB dysk SSD. Energię do układów dostarczy akumulator o pojemności 84 Wh, wspierający ładowanie o mocy 135 W. Według producenta energii w baterii wystarczy nawet na 13,5 godziny odtwarzania filmów w Full HD. Zaplecze komunikacyjne tego modelu to m.in. moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz złącza Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.0, dwa USB-A i audio 3,5 mm.

Matebook 16s 2023 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przy okazji omawiania tego modelu warto zwrócić uwagę na zastosowaną przez Huawei kamerkę 1080p przeznaczoną do rozmów wideo, bowiem oferuje ona szeroki kąt widzenia, wynoszący 88°. Huawei Matebook 16s 2023 niewiele różni się od MateBooka 16s 2022. Najważniejsze zmiany to zastosowanie nowej generacji procesora oraz wprowadzenie funkcji czytnika e-book.

Podobnie jak opisany powyżej model, również Matebook 16s 2023 jest już dostępny w naszym kraju. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 7999 złotych. W przypadku tego modelu obowiązuje ta sama oferta przedsprzedażowa, czyli do egzemplarzy zamówionych do 2 lipca 2023 roku producent dorzuci słuchawki TWS FreeBuds Pro 2.

6.5 Ocena

Polska premiera Huawei Watch 4 już niedługo. Można go wygrać w konkursie

Huawei nie zapomina o miłośnikach inteligentnych zegarków. Już 19 czerwca na polskim rynku zadebiutują najnowsze modele: Huawei Watch 4 oraz Huawei Watch 4 Pro. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl organizuje konkurs, który potrwa do 18 czerwca br.

Jego zwycięzca otrzyma Huawei Watch 4 Pro w wersji Elite, a w ramach dwóch kolejnych nagród przewidziano zegarki 2-w-1 – Huawei Watch Buds. Na wszystkich uczestników czeka rabat w wysokości 150 złotych na zakup smartwatcha z serii Huawei Watch 4.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wejść na stronę internetową, wyrazić chęć zapisania się na newsletter oraz odpowiedzieć na pytanie: „Jaką innowację w monitorowaniu zdrowia chciał(a)byś znaleźć w najnowszym smartwatchu?”. Nagrodzeni zostaną autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi.